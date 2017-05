Za najvhodnejšieho kandidáta na šéfa ÚVO považujú odborníci Kuboviča

Najvhodnejším kandidátom na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) podľa hodnotenia siedmich odborníkov je právnik úradu Peter Kubovič. Za ním nasleduje súčasná predsedníčka ÚVO Zita Táborská a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR Juraj Méry, spájaný so stranou Most-Híd.

Odborníci nehodnotili štvrtú kandidátku Elenu Sivovú, ktorá bola na základe rozhodnutia premiéra Roberta Fica (Smer – SD) zaradená do výberového konania dodatočne. Kubovič získal najvyššiu priemernú známku 3,75, Táborská 2,7 a a Méry, spájaný so stranou Most – Híd, 2,05.

O hodnotenie životopisov a projektov kandidátov požiadal odborníkov nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. ÚVO je podľa neho najdôležitejší pri strážení vyynakladania verejných prostriedkov a kvalita jeho predsedu je kľúčová pre fungovanie úradu. Takýto úrad podľa poslanca nesmie byť straníckou odmenou, ale nezávislým regulátorom. „Aby som pre verejnosť získal objektívny pohľad na kandidátov, požiadal som viac ako desiatku odborníkov v oblasti verejného obstarávania, riadenia verejného sektora a verejnej politiky, aby ohodnotili životopisy a projekty uchádzačov. Sedem z nich si našlo čas a výsledky sú skutočne zaujímavé,“ uviedol Beblavý.

Pri Petrovi Kubovičovi vnímali hodnotitelia ako najsilnejšiu stránku jeho hlboké odborné znalosti v problematike verejného obstarávania, ako aj celkovo vo verejnej politike, ale aj zrelé koncepčné a strategické myslenie. Za jedinú slabinu označili niektorí hodnotitelia menšie skúsenosti s vyššou riadiacou pozíciou, aj keď má manažérske skúsenosti. Jeho projekt predstavoval podľa viacerých hodnotiteľov ucelenú, konkrétnu a logickú víziu vrátane praktických riešení.

Súčasnú predsedníčku ÚVO Zitu Táborskú vnímali hodnotitelia kritickejšie. Konštatovali, že sa danej agende venuje, avšak podľa niektorých hodnotiteľov je vnorená do súčasného stavu,čo jej bráni ísť do inovatívnejších prístupov v manažmente a regulácii danej agendy. V jej projekte je budúcnosť skôr vecou pokračovania v tom, čo robila v doterajších piatich rokoch. Jej životopis podľa jedného z hodnotiteľov ukázal jasnú inklináciu k realizačným a menej ku koncepčným a strategickým činnostiam.

Kandidatúru Juraja Méryho považovali viacerí hodnotitelia za nepresvedčivú a nevhodnú vzhľadom na neprítomnosť záujmu a praxe z oblasti. Pozitívne hodnotili, že má solídne manažérske myslenie, ale pravdepodobne aj vzhľadom na chýbajúcu skúsenosť z oblasti verejného obstarávania vnímali viacerí ním ponúkané riešenia ako skôr teoretické.

Kandidátov hodnotili dlhoročná expertka Svetovej banky na právne otázky Luba Beardsley (v minulosti spolupracovala na viacerých reformách s ministerkou Luciou Žitňanskou), advokát a spolupracovník Transparency International Slovensko Pavel Nechala, bývalá predsedníčka Protimonopolného úradu SR v rokoch 2001 – 2011 Danica Paroulková, riaditeľka Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a členka fóra expertov ÚVO Emília Sičáková-Beblavá, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Vladimír Tvaroška a podpredsedníčka PMÚ v rokoch 2004 – 2011 Daniela Zemanovičová. Jeden z respondentov požiadal o zachovanie anonymity z dôvodu aktuálnej pozície v rámci EÚ.