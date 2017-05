Nemci Trumpa nepotešili, ich vývoz do USA rastie

Nemecký vývoz tovaru do Spojených štátov v prvom štvrťroku vzrástol o osem percent na 29,1 miliardy eur.

Pondelkové údaje spolkového štatistického úradu ukázali oživenie vzájomného obchodu oboch veľmocí aj napriek ochranárskej rétorike z Washingtonu. USA sa tak v prvom štvrťroku znovu stali najväčším odberateľom produktov označených „Made in Germany“.

USA vyviezli do Nemecka podstatne menej tovaru, a nemecký obchodný prebytok so Spojenými štátmi tak v prvom štvrťroku stúpol na takmer 14 miliárd eur. Bol to najvyšší nemecký prebytok z bilancií s jednotlivými krajinami. Vlani nemecký vývoz za Atlantik pre predvolebnú neistotu v USA klesol.

Spojené štáty sa v roku 2015 stali najväčšou destináciou nemeckého vývozu, a USA tým prvýkrát od roku 1961 predstihli na tejto pozícii Francúzsko. Vlani sa ale najväčším obchodným partnerom Nemecka stala Čína.

Americká vláda kritizuje Nemecko za to, že využíva slabšie euro na získanie dominancie na vývozných trhoch, a prezident Donald Trump tesne pred svojím nástupom pohrozil nemeckým automobilkám zavedením vysokého dovozného cla. Vysoký nemecký vývoz, americký obchodný deficit a otázka možných nápravných opatrení by sa mali prejednávať tento týždeň na rokovaniach medzi nemeckou ministerkou hospodárstva Brigitte Zypriesovou a jej americkými náprotivkami vo Washingtone, uviedla agentúra Reuters.