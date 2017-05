Česko a Slovensko budú naďalej podporovať rozvoj jadra

Slovensko a Česko plánujú naďalej rozvíjať jadrovú energetiku na svojich územiach. Uviedli to premiéri krajín Robert Fico a Bohuslav Sobotka na dvanástom ročníku Európskeho jadrového fóra (ENEF).

„Jadro je pilierom energetiky. Náš pretrvávajúci postoj k jadrovej energetike je príkladom nadčasového rozvoja. Jadrový sektor bude mať u nás dlhodobú politickú podporu. Sme jedna z krajín, kde má táto agenda aj pretrvávajúcu podporu verejnosti,“ povedal na konferencii slovenský premiér Fico.

Podľa neho vďaka jadrovej energetike bude Slovenská republika plniť dlhodobé ciele klimatickej politiky Európskej únie. „Jadro v našej krajine nemá alternatívu, ktorá by mohla byť rovnocenne nahradená. S politikou jadra sme stotožnení,“ zdôraznil Fico. Zároveň vyzval krajiny, ktoré sa rozhodli vydať cestou bez jadra, aby rešpektovali našu krajinu, ktorá sa cestou jadra vydala. „Ponúkame týmto krajinám politiku otvorených dverí,“ dodal Fico.

„Jasne sme sa prihlásili k využívaniu jadrovej energetiky. Pre Českú republiku inú cestu nevidím. Bez jadra by sme nemali šancu naplniť klimatické limity,“ dodal český predseda vlády Sobotka. Jadrová energetika podľa neho prináša stabilitu a sebestačnosť. „Jadrová energia je bezpečným a stabilným zdrojom. Počítame s tým, že až 50 % elektriny by malo byť vyrábaných z jadra,“ podotkol Sobotka s tým, že do budúcna čaká krajiny využívajúce jadrovú energiu výzva nájsť bezpečné riešenia pre jadrový odpad.

Česká republika v oblasti jadra plánuje vybudovať nový blok v Dukovanoch, ktorý má nahradiť dožívajúce jadrové bloky. Slovenská republika očakáva zhruba o dva roky dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. „Je to pre nás prioritou,“ konštatoval Fico s tým, že nateraz “živým“ projektom zostáva aj výstavba novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu však momentálne nie sú také ekonomické podmienky, aby sa jadrový projekt v Bohuniciach mohol hneď realizovať. „Čakáme na lepšie podmienky na trhu s cenami silovej elektriny. V tejto chvíli návratnosť takéhoto projektu je v zásade nedosiahnuteľná. Necháme to trochu uspaté a počkáme si na lepšie podmienky,“ uzavrel na tlačovej besede v rámci konferencie ENEF minister Žiga.