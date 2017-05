Kažimír: Štáty v únii by mali prestať súperiť v daniach

Štáty v Európskej únii by mali prestať medzi sebou súťažiť daňovými režimami a skôr by sa mali snažiť byť konkurencieschopnejšie spoločne ako únia voči ostatným svetovým ekonomickým centrám. Tvrdí to minister financií Peter Kažimír, ktorý tak reagoval aj na medializované informácie týkajúce sa len 5-percentnej efektívnej korporátnej dane na Malte pre firmy so zahraničnými vlastníkmi. Ako dodal, 5-percentnú daň považuje za ukrutne nízku.