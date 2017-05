Soros stavil stámilióny dolárov na pád amerických akcií

Soros stavil 764 miliónov dolárov, že bude strácať najdôležitejší index S&P 500, ktorý v sebe zahŕňa 500 najdôleži­tejších amerických akciových spoločností, a index Russell 2000, v ktorom sú zastúpené hlavne malé a stredné firmy. Stávku na pád S&P 500 strojnásobil na 305 miliónov dolárov, na pokles indexu Russell 2000 stavia 460 miliónov dolárov.

Po zvolení Trumpa do úradu ceny akcií spomínaných firiem významne vzrástli. Očakávalo sa totiž, že nový prezident zníži podnikom dane. Soros ale očividne prezidentovej akcieschopnosti neverí. Ak by sa naďalej zhoršovala samotná prezidentova pozícia, pocítia to aj akcie.

Soros ale nepočíta len s pádom búrz. Okrem takzvaných krátkych stavil aj na dlhé pozície, investoval teda do podnikov, o ktorých sa domnieva, že ich akcie porastú. Ide predovšetkým o technologické firmy. Finančník kalkuluje, že ich akcie sú nízko, pretože Trumpa skôr než Sillicon Valley zaujíma takzvaná stará ekonomika, ako sú stavebné a priemyselné podniky a banky. Ak Trumpova politika stroskotá, mohlo by sa to pozitívne odraziť práve na akciách Facebooku a Twitteru.

Soros sa preslávil, keď v deväťdesiatych rokoch stavil na pád britskej libry a cez noc na tom zarobil viac ako miliardu dolárov. So svojím majetkom vo výške 24 miliárd dolárov patrí k najbohatším ľuďom na svete.

So svojou stávkou na pád Trumpa nie je Soros sám. Začali sa množiť po afére s odvolaním šéfa FBI Jamesa Comeyho. Ak by sa začalo konanie o odvolaní prezidenta z úradu, znamenalo by to pre trhy veľký šok.