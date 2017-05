Viac ako teror otrasie britskou ekonomikou brexit

„Akýkoľvek závažnejší teroristický akt má potenciál oslabiť ekonomiku atakovanej krajiny či regiónu. Pokiaľ však atak predstavuje ešte pomerne izolovanú udalosť, oslabenie ekonomiky nie je príliš zásadné. Každý teroristický akt má však nielen svoje priame náklady, ale aj tie nepriame, súvisiace s oslabením ekonomickej a investorskej dôvery v zasiahnutý región či krajinu,“ komentuje Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm spoločnosti Cyrrus.

Podľa ekonómov môže tento teroristický čin pred predčasnými parlamentnými voľbami v Británii viac posilniť probrexitové nálady, a teda prikloniť verejnú mienku voličov k vystúpeniu z EÚ. Voliči by to deklarovali znovuzvolením terajšej vlády konzervatívcov. Brexit sa pritom môže odďaľovať a bude prevládať neistota z ďalšieho vývoja a definitívneho nastavenia nových vzťahov medzi Britániou a zvyškom únie. Už teraz je podľa britského ministerstva financií jasné, že v nasledujúcich piatich rokoch príde ich štátna kasa pre brexit o viac ako 122 miliárd eur. Najnovšie analýzy ukazujú, že brexit môže v nasledujúcich rokoch spôsobiť zánik až pol milióna pracovných miest v Británii. Európske krajiny už teraz lákajú časť biznisu aj s pracovníkmi, a to najmä vo finančnom sektore.

Náklady merané počtom obetí

Aj samotné teroristické útoky, ktorým v poslednom období čelí Británia, zasiahnu do viacerých oblastí podnikania. Najviac ohrozený je cestovný ruch a letecká preprava. Zatiaľ najhorší teroristický útok v Británii bol spáchaný v roku 2005, keď štyria islamisti v metre a autobuse zabili 52 ľudí. Priame ekonomické náklady stúpajú s mierou závažnosti teroristického aktu, meranou najčastejšie počtom obetí. Pri pondelňajšom výbuchu na koncerte v Manchestri zahynulo 22 ľudí vrátane detí, 59 ľudí bolo zranených.

Napríklad priame náklady spojené s newyorskými útokmi z 11. septembra 2001 sa odhadujú na 27,2 miliardy dolárov, čo predstavuje 0,25 percenta HDP Spojených štátov amerických v danom roku. V Madride pred 13 rokmi reagovala na podobné teroristické útoky vláda účinne, situáciu sa podarilo dostať pod kontrolu značne rýchlo.

Dosah explózií na španielsku ekonomiku tak nebol nakoniec príliš významný. Je možné to vyčísliť na necelých 212 miliónov eur priamych nákladov. Viac ako 63 percent tejto sumy súvisí so stratou 197 ľudských životov a takisto so zranenými takmer 1 600 ľuďmi. Išlo teda o finančné kompenzácie pozostalým a zraneným. Ďalšie náklady si vyžiadala napríklad oprava poškodenej železničnej infraštruktúry a budov.

Madridský región tak čelil dodatočným nákladom v objeme 0,16 percenta svojho hrubého domáceho produktu roku 2004, čo vtedy predstavovalo 0,03 percenta ročného HDP španielskej ekonomiky. Podľa ekonómov budú finančné náklady v prípade útoku v Manchestri pre krajinu minimálne, v pomere k HDP zanedbateľné. Rovnako nebudú mať vplyv na ďalší vývoj ekonomiky a libry. „Kurz libry závisí predovšetkým od makrofundamentov či očakávaní vývoja menovej politiky, či rokovaní o brexite a nie od teroristického útoku, ktorý nedokáže podstatne zmeniť ekonomický vývoj a smerovanie krajiny,“ skonštatoval analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Stane sa z Británie riziková destinácia?

Krátko po teroristických útokoch v Paríži z novembra 2015 prišli viaceré zahraničné denníky so zoznamom rizikových krajín, do ktorých by turisti nemali cestovať vôbec alebo len s mimoriadnou opatrnosťou. Napríklad britské médiá označili za najrizikovejšie krajiny práve Francúzsko, Španielsko, Turecko, Egypt, Líbyu a Alžírsko. Za krajiny so stredným nebezpečenstvom označili Maroko, Grécko a Taliansko. Minimálne bezpečnostné riziko hrozí podľa nich turistom v Bulharsku, Chorvátsku a Portugalsku. Odborníci si nemyslia, že by sa aj Británia mala na tento zoznam dostať.

„Vplyv útokov na turistický priemysel v dlhodobom časovom horizonte bude len minimálny, podobne ako to bolo pred rokmi v Londýne, kde tiež zaútočili teroristi na bezbranných civilistov v londýnskom metre. Navyše popularita Británie, ktorá patrí medzi najvyhľadávanejšie ciele turistov, tiež zohrá svoju úlohu. Domáci turisti sa pomerne rýchlo spamätajú a vrátia sa do Manchestru, a krátko po nich budú nasledovať aj zahraniční turisti,“ povedal ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.