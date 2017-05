Štátni plynári nechcú zdražovať, súkromní áno

Vlani na jeseň dokonca ceny vystrelili až takmer na 23 eur. Ide o ceny suroviny bez zahrnutia nákladov na distribúciu, skladovanie či daní. Na Slovensku napríklad domácnosť v rodinnom dome za plyn platí konečnú cenu okolo 40 eur za megawatthodinu.

Ak sa nič nezmení, regulačný úrad, ktorého šéfa má vláda vybrať do polovice júla, bude čeliť možnému nárastu cien. "Úrad v blízkej dobe nechystá zmenu regulovaných cien plynu pre konečných odberateľov, hoci cena samotnej komodity na burze má stúpajúcu tendenciu,“ povedal hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Radoslav Igaz.

Dlhodobo rastú podľa neho aj ceny silovej elektriny na burzách. Prípadné zmeny cien pre konečných odberateľov v budúcnosti budú podľa neho závisieť od viacerých faktorov. V prípade elektriny aj od spôsobu nastavenia samotnej tarify za prevádzkovanie systému, vysvetľuje. Vo svojej správe Zhodnotenie predchádzajúceho regulačného obdobia 2012–2016 však ÚRSO pripúšťa rast ceny dodávky elektriny v ďalšom období práve pre rast cien elektriny na burzách.

Zdražovanie nateraz vylučuje štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP). „Situácia na medzinárodných trhoch s plynom a elektrinou by sa musela podstatne zmeniť, aby regulačný úrad znova upravoval cenu,“ odpovedal na otázku, ako to vidí spoločnosť s cenami na ďalšie obdobie, hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Ceny elektrickej energie a plynu pre domácnosti a malé podniky tak zostanú podľa neho v najbližšom čase stabilné. Narážal pritom na obdobie do konca roka 2017. „Robiť predpoveď na dlhšie obdobie, napríklad na rok 2018, je v tejto chvíli ešte predčasné,“ dodal.

Ceny sa však určujú z 12-mesačného priemeru cien. Tie na rok 2018 budú pravdepodobne vychádzať z priemeru cien za obdobie od začiatku septembra minulého roka do konca augusta tohto roka, vysvetľuje manažér portfólia spoločnosti Magna Energia Martin Semrič. Momentálne sú podľa neho ceny komodity, zemného plynu, ustálené.

„Za obdobie od septembra 2016 do polovice mája tohto roka je zatiaľ priemer o päť percent vyšší v porovnaní s východiskovou cenou pre rok 2017,“ upozorňuje Semrič. Sú za tým vysoké ceny zo začiatku tohto roka, dodáva. Preto ak podľa neho burzové ceny do konca augusta neklesnú priemerne pod 16 eur za megawatthodinu, nemožno očakávať medziročné zlacnenie plynu pre domácnosti.

Od začiatku roka sledujeme, že cena komodít rastie, naznačuje aj Východoslovenská energetika (VSE). „Nepredpokladáme však, že táto zmena ovplyvní ešte tohtoročné ceny, ak k nejakej úprave cien dôjde, tak najskôr od 1. 1. 2018,“ hovorí obchodný riaditeľ VSE Miroslav Kulla.

Ministerstvo hospodárstva sa ohľadne cien odvoláva na regulátora. Ceny na trhoch s plynom a elektrinou podliehajú krátkodobým nárastom, no v dlhodobom kontexte sú stabilné, vysvetľuje hovorca rezortu Juraj Rybanský. „Predpokladáme, že ani krátkodobý vzrast cien na trhoch nemusí znamenať nárast cien pre konečného spotrebiteľa,“ hovorí. Navyše, nákup elektriny a plynu sa deje s časovým predstihom, vysvetľuje, takže prípadný rast cien sa môže odraziť v koncovej cene až s istým časovým posunom.

Veľkoobchodné ceny energií by sa v budúcom roku a nateraz ani v tých ďalších nemali podľa hovorkyne Stredoslovenskej energetiky (SSE) Michaely Krivej veľmi vzdialiť od súčasných úrovní. Cena elektriny osciluje v pásme 31 až 32 eur za megawatthodinu. Pri plyne je to rozpätie 17 až 18 eur za megawatthodinu. Ceny plynu a elektriny sú úzko prepojené s cenami uhlia či ropy. Tá sa momentálne pohybuje okolo 53 až 55 dolárov za barel.

V tomto roku sa podľa nej cena ročného produktu s dodávkou elektriny v roku 2018 pohybuje nad úrovňou 31 eur za megawatthodinu. Cena elektriny na burze tak medziročne stúpla o viac ako 15 percent, dodáva. „V súlade s platnou regulačnou vyhláškou by sa mal tento nárast cien na burze premietnuť do vyšších koncových cien pre zákazníkov,“ hovorí Krivá. Očakáva, že cena pre domácnosti na budúci rok môže v porovnaní s rokom 2017 stúpnuť. Nárast nemusí byť výrazný – cena za komoditu predstavuje len tretinu celkovej ceny, dodáva.

„V prípade plynu sú trhové ceny v porovnaní s rokom 2016 vyššie o päť percent, pričom od začiatku roka klesajú,“ hovorí Krivá. Očakáva preto, že pri plyne zostanú ceny aj v roku 2018 na úrovni tohto roka v prípade, že bude pokles cien na burze pokračovať.

Komodity dosahovali v uplynulých rokoch svoje aj niekoľkoročné extrémy, vysvetľuje vedúci nákupu energií Západoslovenskej energetiky (ZSE) Dušan Košecký. „Vzhľadom na väčší podiel obnoviteľných zdrojov na výrobných zdrojoch sa do popredia dostáva aj vplyv počasia, ktorý ovplyvňuje najmä vývoj cien na krátkodobých trhoch,“ hovorí. Práve počasie a výpadky jadrových elektrární zatlačili na ceny na začiatku tohto roka. No na jar sa situácia upokojila. To prispelo aj k poklesu ceny. „Na základe trhového vývoja je možné predpokladať, že cena komodity bude stabilná,“ hovorí.