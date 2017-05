Je za prešetrovaním nitrianskeho Jaguaru Poľsko?

Slovenská vláda prispeje automobilke Jaguar Land Rover na vybudovanie závodu pri Nitre sumou 125 miliónov eur. To, či bude táto suma vyplatená v súlade s pravidlami Európskej únie, začali najnovšie preverovať bruselskí úradníci.

Tí vidia hlavný problém v tom, že dohodnutá štátna pomoc prilákala automobilovú investíciu do Nitry na úkor iných slabo rozvinutých regiónov Európskej únie. Ešte pred oficiálnym podpisom investičnej zmluvy poľské médiá informovali, že automobilový závod Jaguar Land Rover bude stáť v meste Krakov a následný neúspech pripisovali štedrej pomoci slovenskej vlády.

Automobilka Jaguar Land Rover takéto úvahy odmieta. "Po dôkladnom vyhodnotení sme vybrali dve lokality, ktoré splnili všetky kritériá a boli vhodné na umiestnenie nového automobilového závodu. Jednou vytypovanou lokalitou bolo Mexiko a druhou Slovensko,“ povedala hovorkyňa Jaguar Land Rover Lisa Palmer.

Podľa nej teda koncern spĺňa podmienky Európskej komisie, keďže bez poskytnutej dotácie by nový automobilový závod stál mimo územia Európskej únie. "Vzhľadom na rozsah našich investícií na Slovensku sme plne očakávali, že Európska komisia uskutoční vyšetrovanie dohodnutej štátnej pomoci a sme pripravení úzko spolupracovať s Európskou komisiou aj vládou Slovenskej republiky. Sme presvedčení, že budeme schopní čo najskôr dosiahnuť pozitívny výsledok, aby sme zabezpečili budúci úspech projektu,“ dodala Palmer.

Sme pripravení preukázať, že sme postupovali v súlade s pravidlami Európskej únie a sme presvedčení, že Európska komisia nebude mať problémy so schválením pomoci pre investíciu, o ktorú sa zaujímali aj krajiny mimo Európy. Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Európska komisia napriek tomu plánuje preskúmať, či dotácia vo výške 125 miliónov eur neodradila Jaguar Land Rover od investovania peňazí v inom štátne Európskej únie. "Ak sa to preukáže, uvedené opatrenie môže mať antikohézny účinok v EÚ, čo nie je v zmysle uvedených usmernení povolené,“ uviedol hovorca Európskej komisie Ricardo Cardoso.

Európska komisia tiež plánuje preveriť, či neprišlo k prekročeniu maximálne dovolenej výšky investičnej pomoci v sume 125 miliónov eur. Stať sa tak malo nezarátaním všetkých dohodnutých podpôr. "Konkrétne Slovenská republika prevedie na spoločnosť Jaguar Land Rover pozemok, na ktorom má stáť nový závod na výrobu automobilov a ktorý je súčasťou veľkého priemyselného parku vo výstavbe, a takisto udelila oslobodenie od poplatku, ktorý sa má podľa slovenského práva zaplatiť pri prepise poľnohospodárskej pôdy na priemyselné pozemky,“ dodal Cardoso.

Európska komisia nie je proti podpore nových investícií, ale snaží sa, aby pre všetky menej rozvinuté regióny Európskej únie platili rovnaké pravidlá. „Je dobré, ak verejné investície stimulujú hospodársky rast v členských štátoch.

Musíme sa však vyhnúť škodlivému súťaženiu medzi členskými štátmi. Komisia dôkladne prešetrí, či plánovaná podpora zo strany Slovenskej republiky je skutočne nevyhnutná na to, aby spoločnosť Jaguar Land Rover umiestnila svoju investíciu v Nitre, či je táto podpora obmedzená na nevyhnutné minimum, či narúša hospodársku súťaž alebo poškodzuje súdržnosť v Európskej únii,“ povedala eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová.

Slovenská vláda tvrdí, že dohodnutá pomoc je v súlade s pravidlami Európskej únie. "Sme pripravení preukázať, že sme postupovali v súlade s pravidlami Európskej únie a sme presvedčení, že Európska komisia nebude mať problémy so schválením pomoci pre investíciu, o ktorú sa zaujímali aj krajiny mimo Európy a ktorá posilní globálnu pozíciu EÚ v oblasti automobilového sektora a zároveň vytvorí tisíce pracovných miest,“ reagovala Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Prvé automobily značky Jaguar Land Rover sa majú začať na Slovensku vyrábať už koncom roka 2018. Závod budovaný pri meste Nitra má spolu so subdodávateľmi do roku 2022 vytvoriť až 14-tisíc nových pracovných miest. Celkovo britský automobilový koncern investuje do výstavby závodu až 1,4 miliardy eur. Priemerné platy vo fabrike majú byť okolo 1 300 eur mesačne.

Vláda SR tvrdí, že budovanie okolitej infraštruktúry vrátane privádzača či obchvatu mestskej časti Dražovce nesúvisí priamo s príchodom Jaguaru, ale s budovaním strategického parku, hoci sa to často spája. Týka sa to aj výstavby železničného terminálu s napojením na medzinárodnú prepravu, ktorú zabezpečujú Železnice SR. Celkové náklady na dopravnú sieť v danej lokalite sa pohybujú okolo 250 miliónov eur. Jaguar má byť do ďalších rokov motorom pre celú slovenskú ekonomiku.