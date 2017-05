Dodávateľom automobiliek sa dlhodobo darí

Vyplýva to z prieskumu dodávateľov automobilového priemyslu, ktorý vypracovala spoločnosť PwC spolu so Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským automobilovým inštitútom.

PwC realizovala prieskum od 1. marca do 30. apríla tohto roka na vzorke 56 dodávateľských firiem prostredníctvom online dotazníka, v ktorom zisťovala obraz o súčasnom stave a očakávanom budúcom vývoji v dodávateľskom odvetví automobilového priemyslu.

To, že sa dodávateľom na Slovensku darí, dokazuje podľa špecialistu na automobilový priemysel spoločnosti PwC Petra Mrnku aj fakt, že tržby top dvadsať dodávateľských spoločností za posledné tri roky rástli v priemere o desať až trinásť percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. „Firmy naberajú nové výrobné kapacity, buď sa rozširujú, alebo pridávajú ďalšie výrobné programy,“ skonštatoval.

Ako ďalej z prieskumu vyplýva, tri z piatich firiem využívajú svoje kapacity na 80 %. Viac ako 90 percentné využitie výrobných kapacít má 28 % dodávateľov, čo podľa Mrnku znamená, že takmer každý tretí dodávateľ je skoro na hrane svojich výrobných možností.

Čo sa týka ziskovosti jednotlivých dodávateľov na Slovensku, polovici z opýtaných rástli zisky v poslednom roku o viac ako päť percent. „Keď si zoberieme neustály tlak výrobcov vozidiel zvyšovať kvalitu, skracovať výrobné cykly a prenášať časť vývoja na dodávateľský segment a zároveň vidíme vysoké ceny energií a vysokú cenu práce, tak v takomto prostredí, zvyšovať ziskovosť je zázračný výsledok,“ zhodnotil Mrnka.

Z hľadiska zamestnanosti v dodávateľských spoločnostiach 64 % firiem uviedlo, že v minulom roku zvýšili počet zamestnancov, buď v rámci vlastnej firmy, alebo prostredníctvom personálnych agentúr. Deväť firiem z desiatich dodávateľov tvrdí, že na Slovensku nie je dostatok kvalifikovaných pracovných síl. „Je to alarmujúci stav nedostatku ľudí a potom sa dostávame do diskusií o platových úrovniach a o potrebe dovozu pracovnej sily zo zahraničia,“ zhodnotil Mrnka. Nedostatok pracovných síl považuje 87 % dodávateľov za najväčšiu hrozbu rastu spoločnosti. Druhým najčastejším rizikom rastu spoločností je neustály tlak výrobcov na zvyšovanie produktivity, myslí si to 40 % dodávateľov. Dodávatelia vidia ako prekážku aj administratívne nároky kladené na podnikateľský sektor. Byrokraciu za hrozbu rastu spoločnosti považuje 33 % respondentov.

Dodávatelia sú podľa Mrnku nútení pod tlakom nedostatku ľudí zvyšovať platy. V minulom roku 20 % firiem zvýšilo platy o 5 % a viac a zároveň 20 % dodávateľov uviedlo, že aj v tomto roku budú musieť zvýšiť platy o ďalších 5 %. „Ak zvýšime platy o desať percent v priebehu dvoch rokov, to už je zmena biznis modelu, na ktorý dodávateľské firmy nie sú stavané. Pokiaľ sa trh práce neotvorí pre zamestnávanie väčšieho počtu cudzincov, nebudeme schopní stabilizovať platovú úroveň a tým pádom dlhodobo udržať konkurencieschop­nosť slovenských dodávateľov,“ povedal Mrnka, podľa ktorého je stav pri súčasných cenách energií a kontinuálnom náraste platov neudržateľný.

Spoločnosť PwC tiež zisťovala, aké kroky by dodávateľom na Slovensku pomohli nájsť pracovnú silu. „Firmy povedali, že by boli jednoznačne radi, keby sa skrátila lehota povolení na prácu cudzincov na Slovensku, či už v rámci Európskej únie, alebo tretích krajín na maximálne jeden mesiac. V súčasnosti zamestnať človeka mimo EÚ trvá aj viac ako pol roka,“ povedal Mrnka. Dodal, že je to jasná výzva dodávateľov smerom k štátu, aby upravil legislatívne procesy, aby sa k mesačnej lehote aspoň priblížil. Zjednodušenie procesu zamestnávania zahraničných pracovníkov na mesiac by privítalo 35 %, zároveň však 33 % firiem uviedlo, že sa o prijímanie cudzincov nezaujíma.

Z prieskumu tiež vyplýva, že len 8 % dodávateľov považuje vysokoškolských absolventov za pripravených na prácu v ich firme. Naopak, 65 % dodávateľov uviedlo, že absolventom chýba prax a skúsenosti, z čoho podľa Mrnku vyplýva, že vysoké školy nie sú pripravené reagovať na potreby trhu práce. Duálneho vzdelávania sa zúčastňuje takmer tretina opýtaných. Viac ako polovica dodávateľov sa však obáva, či študent po skončení školy ostane ich zamestnancom. Nedostatok interných zdrojov v rámci duálneho vzdelávania je prekážkou pre 48 % opýtaných.

"Slovensko je a ostáva atraktívnou krajinou, pretože potenciál nárastu výrobných kapacít je významný. Na druhej strane je tu obrovský tlak na cenovú a nákladová stránku, či už sú to náklady na energie alebo platy zamestnancov, kde sa dodávatelia snažia brzdiť platovú špirálu. Firmy potrebujú flexibilnejší trh práce, čo znamená, že treba otvoriť trh práce aj pre zahraničných pracovníkov a tento proces zrýchliť a zjednodušiť, aby umožňoval firmám pružnejšie reagovať na objednávky od výrobcov,“ uzavrel Mrnka.