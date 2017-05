Prototyp pre VW vyrobia piati ľudia

Slovensko je centrom nasadzovania najmodernejších technológií nemeckou automobilkou Volkswagen. V Stupave najnovšie spustili do prevádzky najväčšiu sériovo vyrábanú 3D tlačiareň Xline 2000 R. Tá len s piatimi zamestnancami vyrába pre závody rozmiestnené po celom svete komponenty, prototypy a prípravky.

Štvrtá priemyselná revolúcia prinášajúca nižší počet výrobných zamestnancov sa naplno začína rozbiehať aj na Slovensku. Napriek tomu automobilka je stále najväčším súkromným zamestnávateľom a v domácej ekonomike dáva prácu 12¤300 ľuďom.

"Sme zameraní na malosériovú výrobu geometricky zložitých komponentov a prípravkov. Na celom pracovisku sme momentálne piati zamestnanci a v súčasnosti hľadáme ešte jedného kolegu,“ hovorí Filip Jančarik z 3D tlačového centra. Najväčšia sériovo vyrábaná tlačiareň váži desať ton a dokáže vytlačiť kovový prototyp v maximálnej veľkosti 80×40×50 cm. Tlačiareň stojí 1,5 milióna eur. "Vďaka takejto 3D tlačiarni je ekonomicky výhodná aj malosériová výroba, lebo pri nej nepotrebujete žiadne nástroje,“ uviedol Roland Malek, vedúci 3D tlačiarne.

V počítačových programoch navrhnuté predmety sa v Stupave tlačia z hliníkového prášku. Samotná 3D tlačiareň sa skladá z dvoch hlavných modulov. Prvým je manuálna stanica na prípravu tlače. Tu sa plní hliníkový prášok a vkladá platňa, na ktorú sa natavujú diely. Keďže celá tlač prebieha v ochrannej atmosfére, vháňa sa dovnútra tiež dusík. Následne sa celý pripravený modul otočí do druhej časti tlačiarne, kde nasleduje samotná tlač. "Automaticky sa nanesie vrstva hliníkového prášku a potom dve laserové hlavy prášok vypaľujú, vrstvu po vrstve vo výške 0,05 milimetra. Bod po bode, až je diel hotový,“ priblížil Jančarik. Nasleduje jediná manuálna činnosť vykonávaná človekom, v podobe odsávania nevypáleného hliníkového prášku, ktorý sa v preosievačke rozdelí na ďalej použiteľný a odpadový.

Hotové hliníkové diely sa v minulosti dali zložito vyrobiť napríklad pomocou odlievania. No vypaľovanie pomocou 3D tlačiarne je rýchlejšie, kvalitnejšie a ekonomicky menej náročné. "Vzhľadom na vysokú teplotu pri tlači je potrebné nechať predmet 12 hodín chladnúť. Finálny produkt sa na záver ešte opracuje a je pripravený pre zákazníka,“ uviedol Jančarik. Výkon dvoch laserových hláv je 2 000 kilowattov a teplota platne pred tlačou je 200 stupňov Celzia. Technologicky je trojrozmerná tlačiareň zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť trojdimenzionálny objekt na základe digitálnych 3D dát. Digitálna predloha objektu sa vytvorí pomocou počítačového programu CAD a následne sa priamo v tlačiarni vypáli jej hmotná kópia. Pri tlači sa používa metóda SLM (Selective Laser Melting), ktorá využíva laserový lúč na natavovanie kovového prášku. Okrem použitia hliníka dokáže 3D tlačiareň vyrobiť produkty aj napríklad z ocele či titánu.

"S unikátnou 3D tlačiarňou sme sa zasa posunuli o krok ďalej. Nové technológie a investície nám umožňujú flexibilnejšie a efektívnejšie reagovať na priania zákazníkov a zároveň vďaka ním dokážeme prilákať a vychovávať špičkových odborníkov na svetovej úrovni,“ uviedol Jens Kellerbach, člen predstavenstva pre finančnú oblasť vo Volkswagene Slovakia. Bratislavský automobilový závod patrí k technologickým špičkám nemeckého automobilového koncernu. Samotná nástrojáreň v Stupave vyrába napríklad diely aj pre čínske závody automobilky. "Jednou z posledných zákaziek pre čínske závody bolo dodanie 250 zváracích klieští,“ priblížil Dirk Paukstat, vedúci nástrojárne v Stupave. No a práve 3D tlačiareň má v budúcnosti posilniť export do celého sveta a nástrojáreň dokonca môže vyrábať pre podniky nepatriace do koncernu Volkswagen.

Celkovo sa nemeckej automobilke pri podnikaní na Slovensku veľmi darí. Minuloročná produkcia nových automobilov dosiahla hodnotu 388¤687 vozidiel a zisk po zdanení skončil tesne nad sumou 145 miliónov eur. Koncern na Slovensku aktuálne zamestnáva 12 300 ľudí a pre nasadzovanie najmodernejších technológií aj v súčasnosti prijíma stovky nových zamestnancov. S priemyselnou revolúciou prichádzajúce rušenie pracovných miest na Slovensko zatiaľ nedopadá pre sústreďovanie čoraz väčších výrobných kapacít v krajine pod Tatrami. Len za posledné štyri roky Volkswagen investoval na Slovensku viac ako 1,6 miliardy eur. Na porovnanie, pri meste Nitra budovaný závod automobilky Jaguar Land Rover bude stáť 1,4 miliardy eur.