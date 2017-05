BMW pozastavilo výrobu, chýbajú mu súčiastky

Problémy u jedného z dodávateľov donútili nemeckého výrobcu luxusných áut BMW zastaviť výrobu v nemeckom závode v Lipsku, a ohrozená je aj výroba v závodoch v Číne a Juhoafrickej republike. Uviedol to na svojich internetových stránkach nemecký časopis Focus.

Problémy má jeden z talianskych dodávateľov súčiastok pre technológiu riadenia. Hovorca BMW denníku povedal, že automobilka zastavila v Lipsku výrobu v piatok a zrejme bude musieť už v pondelok tiež znížiť výrobu v závodoch v Číne a JAR. Minulý týždeň bola na dva dni obmedzená aj výroba v závode v Mníchove, dodal Focus.

Prerušenie výroby by mohlo stať BMW denne desiatky miliónov eur, upozornil Focus. Neoznačil však zdroj svojich informácií, napísala agentúra Reuters.

Agentúra DPA dodala, že hovorkyňa na jej otázku nedokázal povedať, kedy by mohol byť problém odstránený. Firma dúfa, že by to mohlo byť už v utorok.

Firma BMW tento mesiac uviedla, že jej čistý zisk v prvom štvrťroku vzrástol o 31 percent na 2,15 miliardy eur. Tržby stúpli o 12 percent na 23,5 miliardy eur a predaj áut o 5,3 percenta na rekordných 587 237 vozidiel.