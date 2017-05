Vzlietlo MS-21. Toto lietadlo má vrátiť Rusov na výslnie

Oznámili to ruské médiá s odvolaním sa na množstvo očitých svedectiev. Výrobca následne prvý let oficiálne potvrdil s tým, že trval 30 minút, lietadlo dosiahlo výšku 1000 metrov a rýchlosť 300 kilometrov za hodinu. Súčasťou letu bolo aj priblíženie na pristátie s opätovným stúpaním do výšky.

Ruské lietadlo MS-21 spoločnosti Irkut Corporation pri prvom lete 28. mája 2017. Autor: Reuters, PR Department of Irkut Corporation

„Všetky úlohy sme splnili, let prebehol v poriadku, nezaznamenali sme žiadne prekážky pre pokračovanie skúšok,“ uviedol skúšobný pilot Oleg Kononenko. „Všetko fungovalo bez porúch,“ dodal jeho kolega Roman Taskajev. K prvému letu zagratuloval aj prezident Vladimir Putin.

Irkut podľa agentúry Interfax plánuje od roku 2020 vyrábať 20 lietadiel MS-21 ročne a počas troch rokov túto výrobu zvýšiť až na 70 strojov ročne.

Vyrábať sa má vo variantoch MS-21–200 pre 150 cestujúcich, MS-21–300 pre 180 pasažierov a MS-21–400 pre viac ako 200 cestujúcich.

Záujem prejavujú tak ruské, ako aj zahraničné spoločnosti, predbežne je už objednaných 185 strojov. Predpokladalo sa, že zákazníci prvé stroje dostanú budúci rok, vývoj ale má meškanie.

Konkurentom ruskému stroju budú nielen lietadlá Boeing 737 MAX či Airbus 320neo, ale aj čínsky Comac C919, ktorý prvýkrát vzlietol 5. mája.