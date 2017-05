Nové plány počítajú s výstavbou ciest na juhu, na východe a Orave

Časť ekonómov je proti a časť, naopak, súhlasí a upozorňuje, že ak diaľnice dotiahnu nových investorov, vložené peniaze sa vrátia. Podľa premiéra Roberta Fica v súčasnosti experti zostavujú zoznam úsekov, ktoré by v prípade uvoľnenia dlhovej brzdy bolo možné postaviť. Ktoré konkrétne úseky by to mohli byť, zatiaľ nie je oficiálne jasné. Po uvoľnení dlhovej brzdy štát môže podľa premiéra minúť na výstavbu diaľnic 5 až 6 miliárd eur.

Stavať sa môžu len pripravené úseky

Na výstavbu čaká niekoľko diaľničných projektov. Slovensko stále nemá dokončenú základnú diaľnicu D1, ktorá má spojiť Bratislavu s Košicami. Stavať sa však môžu len pripravené úseky, keďže naprojektovanie diaľnice, výkup pozemkov a všetky povoľovacie procesy zaberú niekoľko rokov.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) má podľa zistení Pravdy pripravené dva úseky na juhu a dva na severe Slovenska. "NDS v tomto roku v prípade finančného krytia môže vypísať štyri súťaže. Ide o úseky R4 Prešov, severný obchvat, 1. etapa, úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, R2 Košické Olšany – Košice, Šaca a úsek R3 Tvrdošín – Nižná. Všetko závisí od dostupnosti finančných zdrojov, na spomínané štyri úseky vieme peniaze z EÚ čerpať iba na úsek R2 Košické Oľšany – Košice, Šaca,“ povedala hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Na tieto úseky, okrem R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, štát potrebuje približne 400 miliónov eur.

Kandidátov na výstavbu je niekoľko

V prípade, že sa vláda rozhodne investovať, kandidátov na výstavbu je z radov chýbajúcich diaľničných úsekov niekoľko. Rozšírenie diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou v celej dĺžke môže podľa odhadov z minulosti stáť 150 miliónov eur. Okolo 700 miliónov eur zhltne úsek D1 Turany – Hubová, ktorého výstavbu zastavil zosuv pôdy pri Šútove v roku 2013. V súčasnosti ide o najkritickejší úsek diaľnice D1, pri ktorom štát v súčasnosti nepozná ani trasovanie.

Rezort dopravy v súčasnosti čaká na záverečnú správu posudzovania vplyvov na životné prostredie. "Podľa mojich informácií to vyzerá tak, že vyjde variant s tunelom Korbeľka. Z toho vyplýva, že samozrejme ideme od nuly,“ povedal nedávno v rozhovore pre Pravdu minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Ak sa tak stane, súťaž diaľničiari v tomto volebnom období vyhlásiť nestihnú. Napriek tomu však minister chce stavať daný úsek zo súkromného kapitálu formou PPP projektu. Podľa najnovšej informácie ministerstvo zvolilo pri výstavbe tunela Korbeľka namiesto problematického lacnejšieho povrchového variantu tunelové riešenie, ktoré je ekologickejšie a nebude mať problémy so zosuvmi.

Na dostavbu taktiež čaká diaľnica D3 okolo Kysuckého Nového Mesta, kde chýbajú ešte dva úseky. Výstavba 10,8 kilometra dlhého úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto si vyžiada približne 300 miliónov eur. Nadväzujúci úsek D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica s dĺžkou 11,2 kilometra bude podľa odhadov ešte o 100 miliónov drahší.

Na spojenie čaká taktiež rýchlostná cesta R1 pri Banskej Bystrici so severnou diaľnicou D1. V minulosti sa diskutovalo o spojení cestou popod horský priechod Šturec alebo Donovaly. Pred 7 rokmi bola odhadovaná cena na výstavbu štvorprúdovky popod Donovaly na úrovni 1,6 miliardy eur. Celkovo sa má prepojenie severu s Banskou Bystricou skladať zo 6 úsekov s celkovou dĺžkou presahujúcou 51 kilometrov. Podľa informácií na internetovej stránke diaľničiarov na prvé dva úseky medzi Banskou Bystricou, Slovenskou Ľupčou a Korytnicou v súčasnosti prebieha proces dokumentácie na územné rozhodnutie. Zvyšné úseky sú v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Na výstavbu čaká aj severný obchvat Prešova na rýchlostnej ceste R4. Priamo cez tretie najväčšie mesto na Slovensku denne prechádzajú desiatky tisíc áut. Výstavba severnej časti obchvatu bude rozdelená na dve časti, pričom dokopy si vyžiada investíciu približne 500 miliónov eur. Útvar Hodnoty za peniaze na ministerstve financií však vidí možnosť úspor na severnej časti obchvatu v prípade, že sa postaví v polovičnom profile. Rezort dopravy však chce počkať na výsledky aktualizovaného dopravného modelu. Ten podľa predbežných výsledkov má zvýšiť očakávanú intenzitu na danej ceste o 50 percent oproti pôvodným číslam.

Intenzita premávky na ceste prvej triedy I/16 vedúcej medzi Zvolenom a Košicami si vyžaduje na niekoľkých úsekoch výstavbu rýchlostnej cesty R2 minimálne v polovičnom profile. Podľa diaľničiarov je na výstavbu pripravený úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, ktorý však nenadviaže ani na jeden z už hotových úsekov. Náklady na jeho výstavbu môžu podľa odhadov denníka Pravda dosiahnuť 270 miliónov eur. Spolu s predchádzajúcim úsekom R2 Kriváň – Mýtna, ktorý nadviaže na už existujúci obchvat Detvy, si výstavba vyžiada približne 500 miliónov eur.

Na úľavu od tranzitnej dopravy čaká taktiež Zvolen, ktorého výstavbu severného obchvatu zastavil Sliač. V súčasnosti nie je známe definitívne trasovanie cesty, pričom v hre je niekoľko variantov. Kedy sa začne s výstavbou a koľko bude stáť, bude možné povedať po určení definitívneho trasovania. Približne ďalších 700 miliónov eur si vyžiada výstavba úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorý má vodičom umožniť vyhnúť sa horskému priechodu Soroška pri ceste medzi Rožňavou a Košicami.

Slovensko po roku 2020 nové eurofondy nedostane

Na výstavbu všetkých spomenutých úsekov štát potrebuje približne 4,2 miliardy eur, ak sa k nim pridá obchvat Zvolena, požadovaný objem financií takmer určite prekročí sumu 4,5 miliardy eur. Na výstavbu je pripravený aj úsek rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, ktorý však podľa 11 rokov starých predpokladov má stáť necelých 60 miliónov eur.

Ďalšiu miliardu si vyžiada dostavba diaľnice D1 od Košíc smerom na východ. Rovnako je potrebná výstavba aj rýchlostnej cesty R4 severne od Prešova s celkovou dĺžkou 55,1 kilometra, ktorú bude využívať tranzitná doprava medzi Maďarskom a Poľskom.

V prípade uvoľnenia dlhovej brzdy a výstavby týchto úsekov by v najbližších rokoch mohlo dôjsť k rozostavaniu diaľničných úsekov spolu s obchvatom Zvolena s celkovou dĺžkou takmer 160 kilometrov, k čomu treba pripočítať rozširovanie diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami na dĺžke 34 kilometrov.

Slovensku hrozí, že nové eurofondy po roku 2020 nedostane. V súčasnosti je na výstavbu infraštruktúrnych projektov určený Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, pričom rezort dopravy už minul takmer všetky peniaze. Rozostavať je možné už len jeden úsek na rýchlostnej ceste R2, ktorý vytvorí obchvat Košíc.