Priemyselný park v Trenčíne sa rozširuje. Šancu dostanú aj ľudia bez kvalifikácie

Približne sto nových zamestnancov plánuje prijať do konca tohto roka spoločnosť Adient, ktorá sídli v Priemyselnom parku v Trenčíne. Nepôjde však o robotnícke miesta, príležitosť zamestnať sa dostanú ľudia len na vysokokvalifikované pozície.

Firma hľadá do technologického centra najmä produktových dizajnérov, konštruktérov, bezpečnostných technikov, materiálových inžinierov či testovacích technikov. Technologické centrum vyvíja a navrhuje automobilové sedenie.

Odkedy centrum v Trenčíne vzniklo, stále sa rozširuje. Z terajších približne štyristo zamestnancov sa má rozrásť tento rok na päťsto. Vedenie spoločnosti si uvedomuje, že môže byť problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. "Nateraz sa nám podarilo zaplniť všetky pracovné pozície, ktoré máme, ale potrebujeme obsadiť teraz ďalších päťdesiat pozícií, pretože chceme mať viac ako päťsto ľudí.

Vidíme do budúcna určité problémy, pretože v tomto regióne je problematické získať kvalifikovaných ľudí, s kvalifikáciou, ktorú špecificky potrebujeme, takže to riešime tak, že máme vlastné programy rozvoja," vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Adient Frank Toenniges.

V praxi to vyzerá tak, že najskôr príde do firmy uchádzač, ktorého zručnosti daná spoločnosť ohodnotí, a následne si ho aj sama vyškolí. Platí to pre čerstvých absolventov vysokých škôl, ale aj pre ľudí, ktorí už majú v danom sektore niekoľkoročné skúsenosti. „Každý jeden človek, ktorý k nám príde pracovať, prejde týmto prvotným vyhodnotením zručností a potom nastavíme špecifický rozvojový program pre každého jednotlivca,“ dodal Toenniges.

Študujeme to, čo nepotrebujeme

To, že na Slovensku je problém zohnať dostatok kvalifikovaných pracovníkov do špecifického priemyslu, ktorým je aj automobilový, potvrdil aj viceprezident Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku Alexander Matušek. Podľa neho je problémom aj to, že Slováci sa len málokedy zamestnajú v odbore, ktorý reálne vyštudovali. „Podľa prieskumu firmy Trexima, ktorý bol prezentovaný na konferencii v marci tohto roku, 63 percent stredoškolákov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali, a taktiež aj 53 percent vysokoškolákov,“ vysvetlil Matušek.

To by sa vraj v budúcnosti na Slovensku malo zmeniť. „My to musíme zmeniť. Máme odbory, ktoré sú žiadané, a nemáme v nich dostatok študentov. Na druhej strane sú odbory, ktoré nikto nepotrebuje, o ktorých hovorí to číslo 53 percent mimo odboru, takže tam treba niečo znížiť a tie ostatné treba podporiť,“ povedal Matušek. Podľa neho je slovenské univerzitné vzdelávanie neefektívne vzhľadom na potreby trhu práce a existuje slabá kooperácia medzi univerzitami a podnikateľským sektorom.

Absolventi nie sú pripravení vstúpiť na trh práce, nemôžu neskôr nájsť uplatnenie a neexistuje ani dostatok kvalifikovaných vedecko-výskumných pracovníkov. Podľa neho univerzity nie sú zamerané na kvalitu, ale na kvantitu. Vyriešiť by to mal nový pilotný projekt. V rámci neho začal Zväz automobilového priemyslu pracovať na duálnom vzdelávaní aj pre vysoké školy. Prvým krokom je profesijný bakalár. Projekt chcú naštartovať tento rok so Strojníckou fakultou STU Bratislava.

„Zameranie bude na prax, aby sme teoretické vedomosti a znalosti prepojili s praxou. Bude to trvať štyri roky. Procesný bakalár by mal vyzerať tak, že celé štúdium potrvá 48 mesiacov. Z toho každý študent bude 9 mesiacov počas prázdnin pracovať na praxi a počas štúdia ešte ďalších 12 mesiacov ako zamestnanec Volkswagenu. My hľadáme desiatich študentov, aby sme odštartovali tento prvotný projekt. Tí budú počas práce za ňu aj zaplatení,“ dodal Matušek.

Aj jazykové znalosti sú dôležité

Študentov majú momentálne aj v Adiente v Trenčíne. „Uvidíme, čo z tejto spolupráce nakoniec vzíde, sú to umelci, študujú priemyselný dizajn,“ povedala manažérka Stanislava Valientová. Študenti majú podľa nej šancu zamestnať sa vo firme, najmä absolventi strojníckej fakulty, v oblasti testingu aj konštrukcie. Získať zamestnanie majú okrem vysokoškolákov aj stredoškoláci. Valientová tvrdí, že ľudia záujem o prácu majú, ale mnohí neprejdú už cez prvotný výberový proces. „Robíme telefonické pohovory ešte predtým, ako si fyzicky pozveme uchádzača k nám, aby sme si preverili hlavne jeho jazykové schopnosti, či sú v súlade so životopisom. Práve jazykové znalosti tomu často nezodpovedajú,“ dodala Valientová. Vo firme je nutné ovládať anglický jazyk a vítaná je aj nemčina.

Slovensko zohráva v aktivitách spoločnosti významnú úlohu. Priamo v hlavnom meste v Bratislave sa nachádza jediné firemné biznis centrum spoločnosti Adient na svete. S viac ako 4 000 zamestnancami a 8 prevádzkami na Slovensku je Adient jedným z kľúčových zamestnávateľov v automobilovom priemysle. Technologické centrum v Trenčíne má v súčasnosti viac ako 400 zamestnancov a podieľa sa na vývoji a testovaní kompletných sedadlových systémov a výrobkov pre rôzne modely automobilov, ako aj komponentov pre automobilové sedadlá.