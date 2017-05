USA by mohli vykázať všetky notebooky z paluby lietadiel

Spojené štáty americké zvažujú možnosť rozšíriť zákaz nosenia laptopov v príručnej batožine na všetky lety smerujúce do USA alebo z krajiny. Naznačil to v nedeľu minister pre vnútornú bezpečnosť John Kelly.

Americká vláda ešte v marci zaviedla pre cestujúcich z ôsmich prevažne moslimských krajín zákaz nosiť na palubu lietadiel priamo smerujúcich do USA laptopy, tablety, DVD prehrávače, kamery a ďalšiu elektroniku.

Opatrenie, ktoré malo byť reakciou na bližšie nešpecifikované teroristické hrozby, sa dotýka denne zhruba 50 letov z desiatich miest. Na otázku televízie Fox, či by zákaz rozšíril na všetky medzinárodné lety, Kelly zareagoval slovami „mohol by som“.

Rozšírenie zákazu na všetky medzinárodné lety pre cestujúcich by znamenalo, že by na palubu nemohli v príručnej batožine vziať žiadny elektronický prístroj väčší ako mobilný telefón. Všetky takéto zariadenia by museli absolvovať let v nákladnom priestore stroja.