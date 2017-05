Daňová kobra opäť preveruje firmu Dúha veľkopodnikateľa Remetu

Podľa portálu denníka Plus Jeden Deň je dôvodom podozrenie pre nadmerné odpočty z DPH.

Spoločnosť Dúha rieši polícia aj Finančná správa už vyše roka. V júli 2016 zhabali v sídle spoločnosti ľudia z Kriminálneho úradu Finančnej správy všetko účtovníctvo. V prípade bolo začaté trestné stíhanie na úseku spotrebných daní. To však bolo neskôr zastavené.

Kriminálny úrad Finančnej správy podľa portálu potvrdil, že v stavebnej firme momentálne vykonávajú operatívne vyšetrovanie. „Bolo začaté operatívne rozpracovanie na úseku dane z pridanej hodnoty,“ uviedla hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková.

Na prípade spolupracujú finančníci s Národnou kriminálnou agentúrou. „V súvislosti s obchodnou spoločnosťou Národná kriminálna agentúra vykonáva preverovanie v súčinnosti s Kriminálnym úradom Finančnej správy, na základe ktorého bude rozhodnuté o ďalšom postupe,“ potvrdili na Prezídiu Policajného zboru.

Daňová kobra údajne koná okrem iného aj na základe podnetu, ktorý v súvislosti s Dúhou dostali. Podľa informácií portálu existuje podozrenie z krátenia DPH v dodávateľskom reťazci. Finančná správa má preverovať, či si firma neuplatnila neoprávnene DPH, ako aj podozrenie z vytvárania fiktívnych faktúr. To by znamenalo, že si stavebník vyfakturoval peniaze za neuskutočnené práce. V hre má byť aj umelé navyšovanie cien za stavebné práce.

Spoločnosť Dúha spolu s talianskou spoločnosťou Salini Impregilo získali ešte v roku 2014 zákazku na výstavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (13,5 km). Za stavebné práce vrátane razenia tunela Višňové (7,5 km) má konzorcium zinkasovať viac ako 490 mil. eur vrátane DPH. Ide o jeden z najnáročnejších stavebných úsekov na diaľnici D1. Tunel Višňové by mal byť najdlhším tunelom na Slovensku. Termín dokončenia je určený približne na rok 2019.

Súd nedávno vyhlásil v spoločnosti Dúha konkurzné konanie, do ktorého ju poslali subdodávatelia. Dôvodom malo byť to, že firma im nezaplatila za rekonštrukciu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Majiteľ to označil za účelový krok. Výstavbu diaľnice to vraj neovplyvní.