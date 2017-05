Diaľnica pôjde pod zem, štát postaví tunel Korbeľka

Stavbu diaľnice s tunelom Korbeľka odporučila správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ktorú vypracovala spoločnosť Dopravoprojekt na žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Záverečné stanovisko MŽP bude záväzné pre ministerstvo dopravy.

„MŽP súhlasí s variantom 2, teda s vybudovaním tunela. V prospech tohto riešenia hovorí viacero faktorov,“ uviedol v pondelok hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák. Riešenie podľa neho predstavuje najmenšie riziko z hľadiska zosuvov, vybudovanie tunela je vhodnejšie ako ku krajine, tak i samotnej prírode.

„Kratšia jazdná trasa znamená menej paliva a nižšiu emisnú záťaž v obciach. Čo je rovnako podstatné, ide o územie, ktorým migruje medveď hnedý, aj z tohto hľadiska je vybudovanie tunela vhodnejšie riešenie ako povrchová cesta,“ konštatoval Ferenčák.

Rozhodnutie MŽP už privítali environmentalisti. „Konečne sa tak odchádza od údolného variantu, ktorý sa v roku 2005 začal presadzovať bez odbornej diskusie, a to napriek hroziacim rizikám pre prírodu či bezpečnosť premávky, a na dlho zablokoval výstavbu chýbajúceho úseku diaľnice medzi Bratislavou a Košicami. Toto stanovisko MŽP SR tak značne urýchli prípravu diaľnice,“ uviedla na facebookovej stránke organizácia SOS/BirdLife Slovensko.

Povrchový variant údolím Váhu by podľa ochranárov ohrozil vzácne rašeliniská, jaskyne, chránené územia aj obyvateľov. Údolné varianty by zasiahli šesť chránených území, pričom tunelový variant sa im vyhne. Údolné varianty by tiež úplne znehodnotili turisticky atraktívny sútok Oravy a Váhu i rekreačný areál Kraľovianskych jazier.

Hodnotenie posudzovalo štyri varianty výstavby diaľničného úseku Turany – Hubová. Išlo o pôvodný variant trasy V1 v dĺžke 13,52 km s tunelom Rojkov, ďalšie dva varianty V1 s odklonom, ktoré sú kombináciou pôvodného povrchového variantu údolím Váhu so subvariantmi a štvrtým je variant V2 v dĺžke 13,53 km s tunelom Korbeľka. Trasa by cez masív Kopy viedla v tuneli Korbeľka a za premostením údolia Váhu by nasledoval ďalší tunel Havran.