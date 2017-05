Z priepustov pod Gabčíkovom môže byť cesta

Obce, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Vodného diela Gabčíkovo, by sa mohli dočkať novej cesty spájajúcej obe strany priehrady. Na jej vybudovanie by vodohospodári použili otvory priepustu pod prívodným kanálom vodného diela.

„Hľadáme možnosti, ako by sme bez väčších zásahov do životného prostredia zabezpečili obyvateľom Žitného ostrova trvalý prechod z jednej strany vodného diela na druhú,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos, ktorý si bol v utorok miesto pozrieť. Dodal, že spomínané riešenie by bolo nielen rýchlejšie, ale aj ekonomickejšie a technicky prijateľnejšie než postavenie mosta alebo prevádzkovanie kompy. Uskutočnenie projektu má v kompetencii Vodohospodárska výstavba.

Štúdia vodohospodárov naznačuje, že prebudovať by mohli až dva z piatich otvorov priepustu, keďže okrem cesty pre osobné automobily zvažujú aj jednu pre chodcov a cyklistov. Tá by zároveň slúžila aj ako úniková cesta v prípade nehôd. Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Daniel Kvocera podčiarkol, že alfou a omegou celého projektu je bezpečnosť a požiadavky obyvateľov obcí.

„Aj preto bola robená štúdia uskutočniteľnosti, ktorá nám poskytla odporúčania. Priepust bol dočasne zahradený, aby sme mohli súčasný stav hĺbkovo analyzovať a posudzovať,“ uviedol. Podľa projektantov si výstavba cesty vyžaduje niekoľko výnimiek z technických noriem. V rámci zabezpečenia bezpečnosti sa zároveň zvažuje možnosť obmedzenia najvyššej povolenej rýchlosti na 30 km/h. „Stále však sme ešte len na začiatku dlhého procesu, do ktorého bude vstupovať veľké množstvo odborných organizácií a ich vyjadrení," konštatoval Sólymos.

Priepust je situovaný v km 4,0 prívodného kanála. Slúži na odvádzanie priesakových vôd do ramennej sústavy Dunaja. Počas povodňových stavov voda zo sústavy ramien spätne vzdúva hladinu vo výtokovom koryte priepustu a v ľavostrannom priesakovom kanáli. Priepust pod prívodovým kanálom má päť otvorov, pričom už pri projektovaní vodného diela sa predpokladalo, že na odvádzanie priesakových vôd postačia tri. Tento predpoklad potvrdili aj údaje namerané od roku 1994 do 2016.