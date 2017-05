Kam by mali ísť eurofondy? Na dopravu, výskum a menšie firmy

Finančná podpora zo zdrojov Európskej únie by mala po ukončení súčasného programového obdobia eurofondov v roku 2020 smerovať najmä do odbornej prípravy, výskumu, vývoja a inovácií, dopravy a na podporu malých a stredných podnikov. Vyplýva to z aprílového prieskumu úradu vicepremiéra Petra Pellegriniho medzi zástupcami súkromného sektora, samospráv, mimovládnych organizácií, akademickej sféry a profesijných združení.