Susedné krajiny poškuľujú po eure, Slovensko z európskej meny ťaží

Ešte v úvode tohto roka bol kurz 1,05 a aktuálne je 1,12. Obavy z volieb už euro nebrzdia a trhy navyše vnímajú pochybné kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Agentúra Bloomberg tvrdí, že tento rok bude pre euro najlepším rokom desaťročia.

Bežní Slováci na silnom eure zarobia. Zlacnieť by mala dovážaná elektronika, ovocie či tovary z Číny. Zlacnie aj ropa, motoristom sa znížia ceny palív a výhodnejšie budú aj cezhraničné nákupy. Dovolenkujúci Slováci si budú môcť pri mori v Chorvátsku či Turecku dopriať viac.

Euro je pre Slovensko výhodné aj politicky. Po jednotnej mene začínajú poškuľovať aj krajiny, ktoré jej prijatie v minulosti odložili, ako napríklad Poľsko a Česko. Žiadajú Slovensko o politickú podporu. Slovensko sa totiž aj vďaka euru môže zaradiť ku krajinám v jadre EÚ, ktoré budú mať zrejme lepší prístup k čerpaniu európskych zdrojov. O hlbšej politickej a ekonomickej integrácii a tiež možnej dvojrýchlostnej Európe hovorí Nemecko. Český premiér Bohuslav Sobotka povedal, že Česko si musí stanoviť termín zavedenia eura. „Musíme viesť intenzívnu verejnú debatu o tom, ako budeme postupovať, aby sme sa neocitli na periférii EÚ a udržali sa v jadre EÚ,“ upozornil Sobotka.

Euro by privítali pražské hotely aj české firmy, ktoré si už teraz chodia na Slovensko požičiavať v eurách za nižšie úroky. Bežní Česi však majú voči euru predsudky v podobe možného zdražovania. Na Slovensku boli pri prechode na euro problémy so zaokrúhľovaním cien, stabilné euro však stálo za investíciami automobiliek, ktoré potiahli celú ekonomiku. S eurom postupne zlacneli aj pôžičky na bývanie, aj keď samotné byty zase zdraželi. Pri čistom príjme 700 eur mesačne si Slovák môže zobrať 20-ročnú hypotéku 50-tisíc eur pri úroku pod dve percentá a napríklad v Maďarsku vyjde rovnaký úver prepočítaný na forinty s úrokom až 4,2 percenta.

Od začiatku roka sa euro oproti americkému doláru spevnilo o vyše šesť percent a mohlo by zaznamenať najväčší ročný vzostup od roku 2007. „Európskej ekonomike sa darí, nezamestnanosť rýchlo klesá, dôvera spotrebiteľov je vysoká, zisky firiem rastú. Tieto faktory by mohli v najbližších mesiacoch podporiť hodnotu eura,“ uviedol ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

Prečo je na tom euro tak dobre?

Euru pomohla porážka antieurópskych kandidátov vo francúzskych a v holandských voľbách, lepší ako očakávaný vývoj ekonomiky regiónu a väčší prílev prostriedkov na kapitálové trhy eurozóny. „Hoci sa zdalo, že tento rok bude pre euro katastrofou, teraz smeruje k svojmu najlepšiemu roku za dekádu,“ napísala agentúra Bloomberg.

Banky Credit Agricole SA, UniCredit SpA a ING Group NV pred časom zlepšili svoje predpovede o vývoji európskej meny, podľa ING sa do polovice budúceho roka vyšplhá na 1,20 dolára. Koncom minulého roka sa kurz pohyboval okolo hranice 1,12 dolára. Pritom za posledné tri roky euro stratilo 23 percent. Bloomberg ďalej píše, že z nedávno zverejnených ekonomických údajov vyplýva, že regiónu sa podarilo vymaniť sa z finančnej krízy.

Slovenskej ekonomike posilnenie eura neuškodí. Dôvodom je fakt, že približne polovica exportu Slovenska mieri do eurozóny, preto pohyby výmenného kurzu eura oproti ďalším svetovým menám nie sú pre slovenský export až také významné. Naopak, prevažná väčšina surovinových dovozov z Ruska sa obchoduje v dolároch. Silnejší kurz eura pre Slovensko preto znamená kurzovo zlacnené dovozy nerastných surovín. „Takisto dovolenky v neeurových destináciách by mohli mierne zlacnieť, ako aj spotrebné tovary dovážané z dolárového zahraničia, najmä elektronika. Ale to sa prejaví zrejme až časom, ak by sa sila eura dlhšie udržala,“ zhodnotil analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Aj teraz sa ukazuje, že samotné prijatie eura v roku 2009 bolo pre Slovensko výhodné. „Pre Slovensko je euro dobré najmä v tom, že preberáme menovú politiku vyspelých západných štátov, ktoré rastú pomalšie. Úrokové sadzby na Slovensku sú teda nižšie, ako by bolo vhodné. Nízke náklady na kapitál pomohli Slovensku k rýchlej expanzii z predchádzajúcej recesie. Na druhej strane, nízke sadzby takisto spôsobujú prehrievanie slovenskej ekonomiky najmä v oblasti bytovej situácie. Sadzby na Slovensku by už mali byť o jedno až dve percentá vyššie oproti súčasnému stavu. Našťastie vláda ešte môže obmedziť výdavky, čo by ekonomiku ochladilo. Výhodou eura bol aj lepší prístup na trhy západnej Európy. Mnohým firmám sa otvorili dvere do Nemecka a Francúzska a taktiež mnohé firmy sa rozhodli investovať na Slovensku práve kvôli ochote vlády spolupracovať v rámci eurozóny,“ skomentoval Tomčiak.

Neplánovaným nákladom eura pre Slovensko bolo prispieť k záchrane topiacich sa krajín na periférii eurozóny, najmä Grécka. Slovensko na pomoc Grécku prispelo sumou 1,5 miliardy eur vo forme záruk. Hoci Poľsko alebo Dánsko sú tiež v EÚ, tento záväzok im nevznikal, lebo neboli súčasťou eurozóny. Aj ony sa však podieľali na gréckej pomoci, nepriamo cez Medzinárodný menový fond.

Silné euro nemusí vyhovovať každému. „Najmä vlády južanských štátov by mohli súčasné dobré obdobie využiť na zníženie dlhu. Naopak, Slovensko a stredoeurópske štáty by mali viac investovať do infraštruktúry, školstva, vedy a zdravotníctva, čo by náš životný štandard rýchlo posunulo bližšie k západnej Európe,“ dodal Tomčiak.

Dosahy politickej krízy vo Washingtone

Ekonómovia upozorňujú, že pre krajiny, ktoré sú proexportne orientované a vyvážajú mimo únie, je silné euro rizikom. A to najmä pre zamestnanosť, rast hrubého domáceho produktu či daňové príjmy štátu. Naopak, slabá mena predražuje import, teda palivá, suroviny pre priemysel, znehodnocuje úspory ľudí a zvyšuje neistotu v ekonomike.

Diskusia o silnom eure ako možnej príčine hospodárskych ťažkostí Európy je podľa ekonómov plačom nad nesprávnym hrobom. Rizikom pre hospodársky rast a zamestnanosť Európy je skôr nedostatočná konkurencieschop­nosť súkromného sektora, ktorý okrem iného musí niesť bremeno väčšieho daňového a odvodového zaťaženia. Celkovo silnejšie euro na firmy, ktoré obchodujú so západnou Európou, nebude mať zásadný vplyv. Navyše pre firmy vyvážajúce do Českej republiky je priaznivé, že česká koruna zhodnocuje ešte viac, čo je spôsobené uvoľnením intervencií zo strany Českej národnej banky.

Oproti doláru euro posilňuje aj pre politiku amerického prezidenta Trumpa. Trhy navyše aktuálne stavili na to, že v eurozóne pôjde všetko hladko na politickom aj ekonomickom poli a súčasne očakávajú skončenie tlačenia peňazí Európskou centrálnou bankou a skoré zvýšenie sadzieb.

„Je to politická kríza vo Washingtone, ktorá by mohla oddialiť daňovú reformu či fiškálne stimuly, ktoré by vytvorili priestor pre rýchlejší rast americkej ekonomiky, a teda aj vyššiu infláciu a rýchlejšie šliapanie FED-u (Americká centrálna banka, pozn. red.) na monetárnu brzdu. Ďalej je to pokračujúci dozvuk víťazstva proeurópskeho reformistu Emmanuela Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách, čo vyvolalo očakávania užšej nemecko-francúzskej spolupráce a predpoklad ak­celerácie integrácie v eurozóne a EÚ. A napokon je to fakt, že ekonomike eurozóny sa darí a klesajú jej riziká, čo by mohlo znamenať, že Európska centrálna banka zmení smerovanie už na najbližšom zasadnutí,“ povedal Pánis.

Hoci politické riziká nateraz ustúpili, Taliansko sa môže opätovne dostať neskôr do centra pozornosti. „Najmä periférie eurozóny na čele s Talianskom, ktoré sú vysoko zadlžené a trpia nízkou konkurencieschop­nosťou pri pomalom zavádzaní štrukturálnych reforiem, by mohla normalizácia menovej politiky pridusiť. Inak povedané, Európska centrálna banka bude musieť šiť menovú politiku na priemerného člena eurozóny a nie na jej nemecké jadro, čo znamená, že by jej uvoľnené opraty mohli pretrvať dlhšie, ako aktuálne počíta trh. To by mohlo euro dostať opätovne pod tlak,“ uzavrel Pánis.