Brazília napriek politickej kríze požiadala o členstvo v OECD

Brazílsky prezident Michel Temer poslal formálnu žiadosť o pripojení krajiny do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), uvádza sa vo vyhlásení vydanom prezidentským palácom. Prezident podal žiadosť napriek korupčnému škandálu, pre ktorý by ho mohli zosadiť.

Konečné rozhodnutie o členstvo by mohlo padnúť až o niekoľko rokov. Bude závisieť od toho, či krajina plní vstupné požiadavky, čo by mohlo znamenať legislatívne zmeny, najmä v oblasti daní a transparentnosti, ktoré musia vyhovovať požiadavkám OECD. Jeden z vládnych úradníkov očakáva, že by sa krajina mohla stať členom OECD do troch rokov.

V apríli agentúra Reuters uviedla, že Temer chystá pripojenie krajiny k OECD, ktorá má 35 členov, v rámci plánu na posilnenie vzťahov krajiny so západnými rozvinutými ekonomikami. Predchádzajúca brazílska vláda dávala prednosť vzťahom s rozvojovými krajinami.

Temer dúfa, že členstvo v OECD by mohlo prilákať zahraničné investície do ekonomiky, ktorá sa stále snaží vymaniť zo svojej najhoršej recesie, povedali agentúre Reuters dva vládne zdroje. Temer sa snaží presvedčiť investorov, že bude pokračovať v reformách priateľských k podnikaniu, hoci rastie tlak aby odstúpil pre obvinenie, že bral úplatky od majiteľov najväčšieho svetového spracovateľa mäsa JBS. Aj keď koalícia v kongrese neopustila jeho stredopravú vládu, reformný program, ktorá zahŕňala nové penzijné a pracovné zákony, stratili od 17. mája, keď škandál vypukol, na dynamike.

OECD je medzivládna organizácia, ktorej úlohou je koordinovať ekonomickú a sociálnu spoluprácu členských krajín, sprostredkovávať nové investície a presadzovať liberalizáciu medzinárodného obchodu. Chce napomáhať k ďalšiemu ekonomickému rozvoju, k potlačeniu nezamestnanosti, k stabilizácii a k ​​rozvoju medzinárodných finančných trhov. Mandát OECD je veľmi široký, pretože pokrýva veľa záležitostí vzťahujúcich sa k ekonomike, životnému prostrediu a sociálnej politike. Slovenská republika sa stala členom organizácie v roku 2000.