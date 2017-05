Eurofondy po roku 2020 ubudnú

"Pravdepodobne bude dochádzať k veľkej zmene spôsobu kofinancovania, bude dochádzať k posunu investícií do vzdelávania, ľudského kapitálu a už menej do infraštruktúry a už dnes si môžeme povedať, že už môžeme zabudnúť, že po roku 2020 bude mať Slovensko k dispozícii objem napríklad 15 miliárd eur, tak ako ho má k dispozícii teraz,“ povedal podpredseda vlády Peter Pellegrini (Smer).

Ten dal vykonať prieskum medzi zástupcami súkromného sektora, samospráv, akademickej obce, mimovládnych organizácií a profesijných združení, podľa ktorého výsledkov by finančná podpora únie mala po roku 2020 smerovať do odbornej prípravy, výskumu, vývoja, inovácií, dopravy a podpory malých a stredných podnikov. Zároveň podpora regiónov z eurofondov by mala mať podobu kombinácie grantov, návratnej finančnej pomoci a iných zdrojov.

"Je množstvo veľkých krajín, ktoré sa už odmietajú podieľať na vyrovnávaní regionálnych rozdielov v rámci Európskej únie a nechcú ďalej zotrvávať na pozícii solidarity s tými menej rozvinutými krajinami,“ povedal Pellegrini. Podľa jeho slov Slovensko musí preukázať, že vie čerpať eurofondy na zmysluplné projekty, ktoré slúžia všetkým Európanom.

V súčasnosti Slovensko vyčerpalo z aktuálneho obdobia zatiaľ len takmer 6,5 percenta dostupných finančných prostriedkov. Do konca roka by malo byť podľa Pellegriniho vyčerpaných 12 percent. Vo výzvach je vyhlásených už takmer 70 prostriedkov a takmer štvrtina je podpísaná s jednotlivými prijímateľmi.

"Pre Slovensko je kľúčové, aby aj po roku 2020 malo prístup k európskym peniazom. Vidíte, koľko veľkých infraštruktúrnych projektov na Slovensku ešte vystavať musíme a vidíte aj to, aký priestor nám poskytuje samotný štátny rozpočet. Dnes je každému jasné, že bez európskych peňazí bude veľmi problematické dostavať naplánované úseky diaľnic, železníc a ďalšie veľké projekty,“ povedal Pellegrini.

Získaniu eurofondov Slovensku nenahráva ani vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie. Kvôli brexitu sa zníži výška rozpočtu únie. Slovensko bude v budúcnosti súperiť o granty priamo v Bruseli s ostatnými krajinami ako Nemecko, Francúzsko či Taliansko a iné.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, z ktorého možno čerpať medzi rokmi 2014 až 2020, už teraz nemá voľné finančné prostriedky na rozostavanie nových úsekov. V súčasnosti sú všetky prostriedky rozdelené medzi rozostavané úseky, ku ktorým sa z európskych peňazí pridá ešte obchvat Košíc na rýchlostnej ceste R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, ktorý je pripravený na súťaž na zhotoviteľa. V utorok navyše minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) poklepal základný kameň juhozápadného obchvatu Prešov D1 Prešov, západ – Prešov, juh s tunelom Prešov, ktorý bude postavený z eurofondov.

Slovensko však stále nemá dobudovanú základnú diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Košicami. V pondelok rezort dopravy rozhodol o finálnom trasovaní diaľnice D1 Turany – Hubová. Štát na jeho výstavbu bude potrebovať približne 700 až 800 miliónov eur. Minister Érsek v rozhovore pre Pravdu povedal, že vláde navrhne, aby odsúhlasila výstavbu daného úseku zo súkromného kapitálu formou PPP projektu.