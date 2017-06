Finanční žraloci z J&T zakladajú mobilnú banku

Finanční žraloci vstupujú do ďalšej oblasti slovenského hospodárstva. Poštová banka, ktorá je v rukách finančníkov z J&T, aj podľa vzoru nemeckého startupu N26 spúšťa podľa zistení Pravdy novú mobilnú banku s názvom 365. J&T tak rozširujú biznis cez mobilné smartfóny po tom, čo ich sféra vplyvu doteraz popri bankovníctve siaha aj v hotelierstve a cestovnom ruchu, v obchode s potravinami, realitách, strojárstve či médiách.

Poštová banka nastúpila na vlnu dynamických zmien po tom, čo začala ponúkať hypotéky. Teraz zase cez mobilnú banku 365 posúva ďalej internetové bankovníctvo na Slovensku. Mobilná banka začne v priebehu leta zatiaľ v skúšobnej beta verzii, do plnej prevádzky bude sprístupnená na jeseň. Mobilná banka nevyžaduje žiadnu návštevu kamennej pobočky, vypisovanie papierov či rôzne podpisy. Všetko, aj založenie samotného účtu či schválenie úveru, sa deje cez mobil. S podobným typom služby sa v zahraničí spotrebitelia stretávajú už niekoľko rokov. Biznis model postavený len na internetovom bankovníctve však viacerým bankovým inštitúciám na Slovensku nie celkom vyšiel.

„Cieľom 365 banky je osloviť každého človeka, ktorý pristupuje na internet hlavne zo svojho smartfónu. V prvej fáze pôjde hlavne o ľudí, ktorí radi skúšajú nové trendy. Po uvedení nových produktov, funkcionalít a riešení sa aj primárna cieľová skupina rozšíri o nové typy užívateľov,“ povedal pre Pravdu Marek Šupa, generálny riaditeľ 365 banky. Účet zadarmo podľa jeho slov plánujú už na jeseň rozšíriť o sporiace produkty. „Tie napríklad naučia sporiť každého bez toho, aby ho to ,bolelo‘. Banka pripravuje aj zavedenie inteligentných platieb, kde klient nemusí zadávať IBAN. "Ponuku produktov rozšírime aj o úvery a pracujeme na spôsobe, ktorým priblížime investovanie širšej verejnosti,“ doplnil Šupa.

Nemcom sa v podobnom biznise darí

Veľmi podobná mobilná banková aplikácia N26 funguje aj v Nemecku. V súčasnosti má okolo 300-tisíc zákazníkov. Sú to užívatelia, ktorí vykonajú aspoň jednu transakciu mesačne. Banka od svojho vzniku v roku 2013 až doteraz eviduje transakcie v hodnote troch miliárd eur. Hodnota startupu je momentálne takmer 53 miliónov dolárov. N26 má nemeckú bankovú licenciu. Založiť si účet môžu v nemeckej banke aj Slováci, klientov má takmer v celej Európskej únii. Jedným z používateľov aplikácie je aj Trnavčan Juraj Svinčák, ktorý nejaký čas prechodne v Berlíne pracoval. Nevýhodou podľa neho je, že ak sa chce klient rozprávať priamo s pracovníkom banky, v prípade mobilnej aplikácie je systém komplikovanejší.

„Negatívum mobilnej banky je absencia ľudského kontaktu. Bol som v situácii na letisku, keď mali krátkodobý výpadok, nemal som hotovosť, nedalo sa mi prihlásiť do aplikácie a pri platbe kartou hlásila karta nulový zostatok na účte. Bolo to v čase, keď presúvali svojich klientov po získaní bankovej licencie a nepodarilo sa mi spojiť s nikým, kto by mi vysvetlil, čo sa deje,“ povedal Svinčák.

Na druhej strane mu to vo viacerých smeroch zjednodušilo život. „N26 som začal používať ako svoj primárny účet. Veľmi mi vyhovuje jednoduché rozhranie aplikácie a možnosť priamej platby mojím kontaktom v telefóne. Verím, že podobné služby majú v bankovníctve budúcnosť a stanú sa obľúbené medzi mladými. Pozitívum je päť výberov mesačne v rámci EÚ zadarmo v akýchkoľvek bankomatoch, výber peňazí priamo v pokladnici v potravinových sieťach Rewe (Billa), Penny a podobne. Novodobé ,bankomaty' sú tak skutočne dostupné na každom kroku,“ doplnil Svinčák.

Samotné založenie účtu v prípade mobilnej banky trvá priemerne pár minút. Osobné údaje sa vypíšu priamo v aplikácii, naskenuje sa občiansky preukaz, totožnosť klienta si banka potvrdí cez videohovor. Služby banky sa môžu využívať celosvetovo. Ani mobilné bankovníctvo však nie je zadarmo. Aj vo svete to funguje tak, že ak chce klient kartu, musí platiť mesačný poplatok, ak chce viac vyberať z bankomatov, priplatí si aj za túto službu. „Z výhod inteligentného bankovníctva môžu ťažiť napríklad aj tí, ktorým z hlavy občas vyfučia dôležité dátumy. Narodeniny, meniny, výročia. Banka vám podstatné termíny pripomenie a dokonca odporučí, kde môžete kúpiť svojej polovičke kvety na pár klikov,“ skonštatoval Šupa.

Niektorým internetovým bankám to nevyšlo

Internetové bankovníctvo sa zatiaľ u Slovákov veľmi neuchytilo. Napríklad mbank musela zriadiť na podnet svojich klientov aj kamenné pobočky, nakoľko zobrať si úver bez toho, aby sa klient neporadil s pracovníkom banky osobne, je u mnohých ľudí nepredstaviteľná situácia. Niektorým internetovým bankám to na Slovensku nevyšlo. Vlani na jeseň skončila Zuno banka špecializujúca sa na nízke úroky pri spotrebných úveroch. Práve tieto pôžičky boli na rozdiel od hypotekárnych úveroch stále drahé aj po spustení tlačenia peňazí Európskou centrálnou bankou. Zuno banka lákala klientov aj na vedenie účtov zadarmo. V roku 2005 skončila na trhu aj internetová banka Eliot patriaca pod Tatra banku. Nahradil ju internet banking Tatra banky.

Otvorenie samotného účtu v internetovej banke je výhodné najmä pre tých, ktorí svoje účty uhrádzajú cez internet banking a v obchodoch platia prevažne kartou. Ako nevýhodné sa to javí pre tých, ktorí potrebujú častejšie vyberať hotovosť z bankomatu. Nová 365 banka ponúkne neobmedzený výber z bankomatov Poštovej banky bezplatne. Služby internetového bankovníctva dnes ponúkajú všetky banky pôsobiace na Slovensku.

Z nedávneho prieskumu nezávislého hodnotiaceho systému Staffino v spolupráci s portálom Finančná Hitparáda vyplýva, že Slovákov internet banking väčšinou rozčuľuje a považujú ho za neprehľadný. „Na jednej strane vďaka inováciám v digitálnych bankových službách drží Slovensko krok s vyspelými štátmi, na druhej strane je pre množstvo Slovákov používanie internet bankingu viac stresujúce než osobná návšteva pobočky,“ uviedla spoločnosť Staffino.

"Prieskum jednoznačne ukázal, že Slováci chcú využívať viac bankových služieb cez internet a zároveň menej často navštevovať pobočky. Preto si aj viac všímajú nedokonalosti internet bankingu. Prekážajú im rozličné komplikované podmienky, ktoré musia splniť, aby mali nárok na účet zadarmo či iné výhody. Zároveň by privítali, ak by si banky viac vážili verných klientov,“ uviedla spoločnosť Staffino.