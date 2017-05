Uspeli sme v arbitráži s Gazpromom, teší sa ukrajinský Naftogas

Podľa Gazpromu ide ale len o predbežnú etapu arbitráže a konečné rozhodnutie ruská firma neočakáva skôr ako na konci júna.

Spor sa týka klauzuly take-or-pay, ktorá zaväzuje odberateľa na platenie aj v prípade, že neodoberú všetok plyn v objeme predpokladanom v zmluve. Ukrajina by podľa tejto klauzuly musela za neodobraný plyn zaplatiť zhruba 34,5 miliardy dolárov, napísal denník Financial Times. Podľa agentúry Reuters by malo ešte len ďalšie konanie určiť, aký veľký finančný prínos bude víťazstvo v tomto spore pre Naftogaz mať.

Ukrajinskí predstavitelia podľa denníka Financial Times tvrdí, že arbitrážny súd „odmietol“ klauzulu take-or-pay. „Dokázali sme to,“ napísal na facebooku generálny riaditeľ Naftogazu Andrij Kobolev. Svoj komentár odprevadil odkazom na pieseň We Are The Champions skupiny Queen.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko uviedol, že rozhodnutie súdu je „dôležitým krokom na ceste k energetickej bezpečnosti“ Ukrajiny. „Moskva prvýkrát prišla o schopnosť použiť plyn ako zbraň politického nátlaku a vydierania,“ vyhlásil.

Spory o plyn sú podľa agentúry Reuters sprievodným javom zhoršených vzťahov medzi Kyjevom a Moskvou po ruskej anexii Krymu a vypuknutí povstania proruských separatistov na východe Ukrajiny. Firmy Gazprom a Naftogaz sa so svojím sporom obrátili na arbitrážny súd v Štokholme v júni 2014.