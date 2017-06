Slovenské predsedníctvo pohlo turizmom

Relatívnu biedu slovenského turizmu naplno ukázalo vlaňajšie slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. Jedna veľká akcia stačila na to, aby sa naplnila Bratislava a okolie a to zdvihlo návštevnosť v celej krajine.

Krásy Slovenska pritom majú potenciál, aby počty turistov boli vyššie trvalo. Zaostávame hlavne v propagácii a službách. Bratislavský kraj vlani navštívilo 273,5 tisíca zahraničných návštevníkov. Medziročne ide podľa Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr o 214-percentný nárast.

Počet návštevníkov stúpol o 76 percent Celkovo vlani na Slovensku zabezpečili cestovné kancelárie a cestovné agentúry služby pre celkom 311 561 zahra­ničných turistov pri celkovom počte pobytových dní 463 046. Počet návštevníkov medziročne vzrástol o 76 % a počet pobytových dní sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšil o 35 %. Darilo sa teda hlavne Bratislave a okoliu. Nasledoval Košický kraj s viac ako 12-tisíc turistami, na tretie miesto sa dostal Prešovský kraj.

Bratislave výrazne pomohlo potiahnuť návštevnosť hore aj slovenské predsedníctvo a sprievodné akcie. Mnohé hotely boli v tom čase beznádejne vypredané. Zohnať voľnú izbu v centre bolo nemožné. Ubytovaných tu bolo okolo 20-tisíc delegátov. V Bratislave kvôli predsedníctvu pribudli aj informačné centrá, celkovo je ich tak už 10. Hoci Ryanair vtedy pridal lety z Bruselu do Bratislavy navyše, mnohí delegáti uprednostnili prílet do Viedne a presun autami či mikrobusmi do Bratislavy.

Vedú Američania a Česi

Pokiaľ ide o pôvod turistov, vedú návštevníci z USA, vysvetľuje predsedníčka Klubu incomingových cestovných kancelárií Jitka Spillerová. Ide o údaje z cestoviek, v skutočnosti aj s individuálnymi pobytmi zrejme u nás vedú Česi. „Ide však o jednodňových návštevníkov,“ hovorí. Vidí za tým rastúcu popularitu a predaj plavieb po Dunaji. Počet Američanov, ktorí navštívili Bratislavu, stúpol vlani medziročne o viac ako 60-tisíc na vyše 76-tisíc. Na druhom mieste boli rakúski turisti. „Spojenie medzi Viedňou a Bratislavou je veľmi obľúbené a Viedenčania ho radi využívajú,“ hovorí. Vlani ich prišlo približne o 10-tisíc viac ako v roku 2015, zdržali sa priemerne 1,3 dňa.

Spokojní sa do Bratislavy vracajú späť

Nevýhodou takéhoto turistického ruchu je, že mesto na ňom profituje menej ako pri dlhších pobytoch. „Každý návštevník je prínosom pre mesto, a to využitím rôznych služieb napríklad v oblasti gastronómie, obchodu, no hlavne využitím služieb turistických sprievodcov mesta,“ hovorí pr manažér Bratislava Tourist Board (BTB) Maroš Plitko. Samozrejme, hlavne z ubytovania v hoteloch, z ktorého plynie mestská daň, vysvetľuje. Tá je podľa neho aktuálne 1,70 eura na človeka a noc v ubytovacom zariadení. Ide o priamy príjem mesta z cestovného ruchu. „Smeruje do zlepšovania infraštruktúry v meste, ako je napríklad doprava, budovanie cyklostrás, čistota verejných priestranstiev, obnova značenia,“ hovorí.

Myslí si však, že spokojní návštevníci sa do Bratislavy vracajú opäť. „Závisí to od všetkých poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu na území mesta, ktorí vytvárajú skutočný kolorit Bratislavy,“ hovorí. Netreba preto riešiť, či najprv prídu len na jeden deň. Štatistiky ubytovania podľa neho naznačujú, že priemerne tu jeden turista strávi 2,12 noci. "Mesto sa stáva atraktívne aj pre dlhšie ako jednodňové návštevy,“ hovorí.

Na treťom mieste sú Nemci, ktorý sa u nás zdržali priemerne 1,6 dňa. Medzi prevažne jednodňových návštevníkov patrili vlani aj Austrálčania a Švajčiari. Najdlhšie sa na Slovensku zdržia turisti z Česka, ktorí tu vlani strávili priemerne štyri dni dovolenky.