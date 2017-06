Slovensko desať rokov rozbieha eGovernment

Elektronickú komunikáciu s občanmi štát rozbieha už od roku 2007 a za ten čas sa na rôzne informačné projekty minula viac ako 1 miliarda eur. Napriek tomu sa úradom doteraz nepodarilo rozbehnúť zásadné reformy, ako je elektronická zdravotná karta. Ľudia musia do nemocníc stále chodiť s kopou papierov obsahujúcich údaje o vyšetreniach.

Veľké očakávanie sú tiež od stále nefungujúceho jednotného výberu daní a odvodov. Fungujúca elektronická komunikácia medzi všetkými štátnymi úradmi by pritom priniesla dodatočné príjmy potrebné na zníženie odvodov pracujúcich ľudí. Ministerstvo práce najnovšie s plným rozbehnutím jednotného zúčtovania daní a odvodov počíta v roku 2019.

Krajina má teda čo dobiehať a oficiálne vraj aj dobieha. "Európska komisia označila Slovensko spolu so Slovinskom za najrýchlejšie rastúce krajiny v oblasti digitálnej ekonomiky,“ povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini na konferencii Jarná ITAPA 2017. Podľa oficiálneho hodnotenia z Bruselu sa Slovensku nedarí rásť len v oblasti pripojenia na internet a integrácie digitálnych technológií. Čo sa týka rozvoja ostatných informačných služieb, patríme vraj k popredným krajinám v EÚ.

"Zreteľne sa rozšírilo využívanie mobilného širokopásmového pripojenia a zlepšili sa digitálne verejne služby. Portál European Data zaradil Slovensko na deviate miesto v rebríčku open Data. Ocitli sme sa tak v kategórií krajín ako Nórsko, Estónsko či Luxembursko,“ dodal Pellegrini. Na Slovensku si totiž každý občan môže bez problémov skontrolovať všetky štátom podpísané zmluvy vďaka zavedeniu elektronického centrálneho registra zmlúv.

Slovensko má ambíciu aj tento rok rásť vo využívaní online služieb. Najväčšou pripravovanou zmenou je spustenie online komunikácie medzi štátom a firmami. Od 1. júla 2017 budú štátni úradníci posielať podnikateľom všetky rozhodnutia v elektronickej forme do už pripravených e-schránok nachádzajúcich sa na portáli Slovensko.sk. Konatelia firiem sa do nich vedia dostať na základe aktivovaného elektronického občianskeho preukazu. Ten funguje vďaka čítačke a špeciálnemu softvéru, ktorý si podnikatelia musia nainštalovať do svojich počítačov.

Z dvestotisíc štatutárov firiem nemá stále približne polovica aktivovaný elektronický občiansky preukaz, a to štát pritom už dvakrát posunul termín spustenia elektronickej komunikácie. Neochota podnikateľov môže súvisieť aj s tým, že do e-schránok sa nedá dostať z mobilu, prijaté správy sa nedajú preposielať a ich dizajn pôsobí zastarane. "Od prvého júla tiež počítame so spustením redizajnovaných e-schránok a s razantným zlepšením ich funkcionalít,“ prisľúbil Pellegrini.

Ďalšie výrazné zmeny v online komunikácií štátu má priniesť už vo vláde schválená novela zákona o eGovernmente. Tá napríklad navrhuje jednotné doručovanie úradných dokumentov pre podnikateľov s neaktivovanými e-schránkami. Dnes totiž jednotlivé rozhodnutia posiela každý úrad osobitne a štát tak ročne zbytočne prichádza o milióny na zaplatených poštových poplatkoch.

"Napríklad takzvaná dátová kancelária pomôže úradom so zavedením systému jedenkrát a dosť,“ uviedla Martina Slabejová, riaditeľka úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť v praxi zabezpečí, že štátne úrady si jeden údaj od občana budú pýtať len raz a potom si ho medzi sebou automaticky online prepošlú.

Ďalej sa pripravuje umožnenie podpisovania elektronických dokumentov len pomocou jedného kliku myškou na ikonku podpis. Pri menej dôležitých úradných listinách tak už podnikatelia nebudú musieť zakaždým používať zložitý elektronický podpis fungujúci len na základe elektronického občianskeho preukazu. „Štát tiež musí zabezpečiť, aby boli služby verejnej správy poskytované s ohľadom na používateľský zážitok klienta vrátane personalizácie osobnej zóny,“ uviedol expert na digitálnu transformáciu Tomáš Revaj.

Ďalej vláda plánuje umožniť zaplatiť všetky štátom vyžadované poplatky cez ústredný portál verejnej správy pomocou platobnej karty alebo bezhotovostným prevodom. Novela zákona tiež ukladá všetkým úradom povinnosť používania už existujúcej centrálnej elektronickej podateľne a zakazuje budovanie vlastných online podateľní.