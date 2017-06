VIA IURIS vyzýva poslancov, nech pošlú vyvlastňovanie na ústavný súd

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic je v rozpore s medzinárodným dohovorom o účasti verejnosti na rozhodovaní vo veciach životného prostredia, ako aj s právom Európskej únie. Vyplýva to z právneho stanoviska, ktoré v piatok zverejnila organizácia VIA IURIS a zároveň upozorňuje aj na ďalšie body, ktorých súlad s ústavou je otázny.

Keďže ústavnosť tejto novely zákona je sporná a aj súlad s medzinárodným dohovorom skúma ústavný súd, združenie VIA IURIS vo štvrtok listom vyzvalo poslancov, aby využili svoju právomoc a podali návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade právnych predpisov.

„Schválená novela zrušila účinnú súdnu ochranu dotknutých vlastníkov pozemkov, ako aj životného prostredia,“ upozornil právnik VIA IURIS Imrich Vozár. Ak bude totiž vydané nezákonné povolenie na stavbu diaľnice, ktoré bude ohrozovať životné prostredie a vlastníkov a občania podajú proti povoleniu žalobu, súd už podľa novely nebude mať možnosť pozastaviť účinnosť povolení na výstavbu diaľnic až do vydania rozsudku, ktorým posúdi či je povolenie zákonné.

„Pri veľkej dĺžke súdnych konaní tak hrozí, že stavebné práce budú pokračovať počas súdneho konania, a ak aj následne súd rozhodne, že povolenie na stavbu diaľnice bolo nezákonné, dotknutá príroda môže byť nezvratne poškodená,“ uviedol Vozár. „V stanovisku tiež poukazujeme na to, že predmetný novelizačný bod bol prijatý ako nepriama novela Správneho súdneho poriadku, ktorý upravuje konanie pred súdmi v takýchto veciach. Nepriame novely sú pritom zákonom o tvorbe právnych predpisov zakázané,“ dodal Vozár.

Európske právo aj medzinárodný Aarhuský dohovor podľa VIA IURIS požadujú, aby občania mohli účinne chrániť svoje práva aj životné prostredie, ak úrady vydajú nezákonné povolenia na výstavbu diaľnic. Z Aarhuského dohovoru vyplýva, že súd musí mať možnosť pozastaviť účinnosť povolení na výstavbu diaľnic až do vynesenia konečného rozsudku, ak hrozí, že by dovtedy mohlo byť poškodené životné prostredie.

Kontroverzná právna norma bola v Národnej rade SR schválená v máji v skrátenom legislatívnom konaní za deväť dní bez toho, aby sa k nej uskutočnila dôkladná diskusia, či medzirezortné pripomienkové konanie. Ide pritom o zákon, o ktorom v minulosti ústavný súd vyslovil, že nie je v súlade s ústavou. Na možný rozpor s ústavou upozornil aj prezident SR Andrej Kiska, keď novelu zákona vetoval. Parlament veto prezidenta prelomil s podporou klubu Sme rodina a časti nezaradených poslancov.