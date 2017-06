Vedenie Volkswagenu Slovakia diskriminuje odborárov, tvrdí ich šéf

Ako v piatok na brífingu uviedol predseda MOV Zoroslav Smolinský, je to diskriminácia nielen odborárov, ale aj zamestnancov bratislavského závodu. Podľa neho situácia v automobilke smeruje k vyhláseniu ostrého štrajku.

V praxi výpoveď dohody znamená, že zrážanie príspevku na činnosť odborov, v ktorých je zamestnanec dobrovoľne, nebude realizovať automaticky a bezplatne ekonomické oddelenie podniku, ale bude si ho každý člen odborov hradiť sám. Podľa odborárov je však výpoveď o bezplatnom zrážaní členských príspevkov v rozpore s kolektívnou zmluvou.

„Zamestnávateľ bol ochotný 25 rokov dohodu o zrážkach zo mzdy akceptovať, pričom peniaze chodili na náš odborársky účet. Dnes chce jednostranne vypovedať dohodu, ktorá by zamedzila tomu, aby sme sa dostali k našej členskej základni, a aby sme mali nejaké príjmy,“ povedal Smolinský.

Smolinský zároveň vidí súvis medzi vypovedaním dohody o bezplatnom zrážaní príspevku odborárov a neúspešnými rokovaniami o kolektívnej zmluve. „Skutočnosť, že takýto hrubý ekonomický útok na odbory vo Volkswagen Slovakia sa deje v čase nedosiahnutej dohody o kolektívnej zmluve na ďalšie obdobie, tiež pretrvávajúcej nezhody na miere a tempe zvyšovania platov a v čase pred hroziacim štrajkom v podniku, svedčí o tom, že zo strany vedenia podniku nejde o nič iné ako ekonomicky oslabiť až znefunkčniť odbory pri ich boji za zvýšenie platov zamestnancov,“ skonštatoval Smolinský.

V piatok sa uskutočnilo v poradí deviate vyjednávanie o kolektívnej zmluve aj za účasti sprostredkovateľky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vedenie neplánuje pristúpiť na požiadavku odborárov, ktorá by v kolektívnej zmluvy zakotvila 16-percentné navýšenie tarifných miezd pre zamestnancov. Odborári navrhujú postupné zvyšovanie miezd, najprv o 12 % a následne o 4 percentá. Smolinský podotkol, že hoci na Slovensku by prvé zvýšenie miezd predstavovalo rast o 12 %, v porovnaní s platmi v nemeckých závodoch je to navýšenie len o 5,3 %.

Ako ďalej podpredsedníčka Jolana Julkeová uviedla, kolektívna zmluva pôvodne platila do konca marca, po dohode s vedením spoločnosti ju predĺžili do júna. „Vidíme, že sa nikam nehýbeme, preto sme zamestnávateľa požiadali, aby sme kolektívnu zmluvu opäť predĺžili. Dnes, na naše nemilé prekvapenie, zamestnávateľ kolektívnu zmluvu nepredĺžil,“ povedala v piatok Juleková. Vedenie spoločnosti namiesto toho pred sprostredkovateľkou vyhlásilo, že všetky body dohodnuté v kolektívnej zmluve budú platiť pre zamestnancov závodu, okrem dohody o zrážkach zo mzdy.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa má uskutočniť v utorok 6. júna a v prípade, že ani po tomto rokovaní obe strany nedospejú ku kompromisu, odborári sa pripravujú na vyhlásenie ostrého štrajku.