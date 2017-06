Krajiny V4 si dohodli spoločný postup v poľnohospodárskej politike

Podľa slovenskej ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej zachovanie dvojpilierovej štruktúry Spoločnej poľnohospodárskej politiky znamená, že priame platby a trhové opatrenia by naďalej tvorili prvý pilier a programy rozvoja vidieka druhý pilier, "Pre Slovensko je dôležité najmä zjednodušenie SPP,“ dodala. Európska komisia by mala taktiež stanoviť rámce a umožniť členským štátom EÚ väčšiu voľnosť bez schvaľovania každej úpravy Európskej komisii. Rovnako dôležité je podľa Matečnej aj odstránenie takzvaných "historických“ princípov pre priame platby a najmä zjednodušenie a zlacnenie systému riadenia.

Ministri poľnohospodárstva krajín Visegrádskej skupiny, ako aj Bulharska, Rumunska a Slovinska sa zhodli, že je potrebné pokračovať v úsilí o zlepšenie fungovania potravinového reťazca, najmä čo sa týka boja proti nekalým obchodným praktikám, ako aj posilnenie postavenia poľnohospodárskych výrobcov v potravinovom reťazci. Práve táto téma bola pre Slovensko prioritou počas nášho predsedníctva v Rade EÚ v minulom roku.

Podobne ako na Slovensku, aj v krajinách strednej a východnej Európy rezonuje téma obchodu s poľnohospodárskym majetkom. Ministri krajín V4+3 sa zhodli, že pôda je neobnoviteľný zdroj a najdôležitejší vstup do výroby potravín. Preto by obchod s poľnohospodár­skymi nehnuteľnosťami v EÚ nemal podliehať štandardným trhovým pravidlám. "Európska právna úprava by mala reflektovať skutočnosť, že pôda nie je klasickým tovarom, je neprenositeľná a neobnoviteľná,“ zdôraznila slovenská ministerka Matečná. Krajiny Visegrádskej skupiny očakávajú, že členské štáty EÚ majú právo chrániť poľnohospodársku pôdu pred špekuláciami a neobmedzeným obchodovaním. Preto chcú dať podnet na prijatie spoločnej právnej úpravy trhu s pôdou v rámci EÚ.

Okrem Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ochrany pôdy diskutovali ministri aj o ďalších aktuálnych témach. Zhodli sa na potrebe posilniť ochranu sektora cukru v EÚ. Chcú podporovať vedeckú a výskumnú základňu V4+3 na vybudovanie silných a konkurencieschop­ných konzorcií, ktoré realizujú projekty v rámci programu Horizont 2020 v oblasti poľnohospodárstva vrátane bioekonomiky.

Zasadnutím vo Varšave ukončila ročné predsedníctvo vo Visegrádskej skupine Poľská republika a od 1. júla preberá žezlo Maďarsko. Slovensko bude predsedať skupine V4 od júla 2018.