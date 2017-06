Slováci po teroristických útokoch menia dovolenky

V spomínaných destináciách boli v minulosti teroristické útoky. Aj keď niekedy sa nepokoje udejú na druhom konci krajiny a nie priamo na plážach, Slováci sú na podobné správy mimoriadne citliví. Výsledkom je, že sa ešte viac Slovákov vyberie do Chorvátska, Španielska alebo zostanú dovolenkovať doma na Slovensku.

V prípade útokov v mestách vo Francúzsku či v Anglicku sa krátkodobo zníži záujem o fakultatívne výlety do zasiahnutých miest. Ak sa k útokom hlásia teroristi z Blízkeho východu, Slováci vnímajú ako rizikové aj krajiny, ktoré sú blízko pochybných regiónov. Podobný nepriamy vplyv na výber dovolenky môžu mať aj posledné teroristické útoky v Manchestri a Londýne. D

oplatiť na ne môže Turecko, ktoré susedí so Sýriou, kde pôsobia radikálne teroristické skupiny. Turecko už vlani muselo zatvoriť niektoré hotely pre slabý záujem dovolenkárov. V krajine sú pritom vybudované obrovské hotelové komplexy a mnohí Slováci považovali v minulosti destináciu za najlepšiu pri zohľadnení kvality a ceny.

Teroristické hrozby za hranicami strašia dovolenkárov. Prítomnosť napríklad vojakov ľudí na dovolenke neláka. Autor: SHUTTERSTOCK

Tento rok si mnohí Slováci už dovolenku objednali. Záujem je vyšší aj pre všeobecný rast príjmov ľudí. Cestovky predávajú v niektorých prímorských lokalitách už posledné voľné miesta. Niekde sú už najlepšie hotely takmer vypredané. Top destinácie sú Chorvátsko, Grécko, Španielsko a Bulharsko. Tento rok bol totiž záujem o zájazdy first minute niekde aj o dve pätiny väčší ako vlani.

„Klienti odložili váhanie, ktoré bolo typické pre sezónu 2016, spojené s útokmi v Paríži, Londýne, s komplikovanou situáciou v Egypte alebo v Turecku,“ hovorí riaditeľ CK Fifo Tibor Bajaník senior. Predaj stúpol oproti minulému roku o viac ako tretinu, dodáva.

Cestovke tak zostalo na letnú sezónu menej voľných miest, ako to bolo o tomto čase vlani. Vypredaný je aj jún a júl. „Ak má klient svoju predstavu o dovolenke a má vyššie nároky, nesmie už váhať, pretože najlepšie sa predávajú kvalitnejšie zariadenia,“ hovorí Bajaník senior.

Chudobnejšia tak podľa neho bude túto sezónu aj ponuka last minute zájazdov. Nájsť voľný termín na august je už takmer nemožné na Malorke či Rodose, dodáva. Ide aj o dôsledky toho, že Briti a Francúzi, ktorí doma cítia terorizmus, sa snažia na oddych nájsť štáty, kde je pravdepodobnosť konfliktov čo najnižšia. Úplne vypredané sú už aj kvalitnejšie hotely v Chorvátsku. Tento rok sa podľa Bajaníka najlepšie predáva Bulharsko a Grécko, letí aj Španielsko a Taliansko.

Letná sezóna sa vypredáva aj v Sature. Predaj je podľa riaditeľky marketingu Jany Zedníkovej na úrovni roku 2015. Ide tak o takmer 40-percentný nárast oproti minulému roku. „Klienti sa poučili z minulej sezóny, keď s nákupom dovolenky vyčkávali na poslednú chvíľu a mnohým sa stalo to, že nakoniec nemali z čoho vyberať,“ hovorí.

Obzvlášť to platí pri Chorvátsku a severnom Cypre a tiež pri rodinách s deťmi. Tvrdí, že zľavy pri predaji first minute zájazdov môžu byť výhodnejšie ako dopredaj voľných miest v last minute predaji. „Vypredanosť kapacít je aktuálne na úrovni 40 percent, ale mnohé hotely a termíny sú už vypredané,“ hovorí Zedníková. Platí to podľa nej hlavne pri Chorvátsku. Voľné miesta sa však ešte dajú nájsť takmer všade, dodáva.

Pri doprave autobusom alebo individuálnou dopravou vedie rebríčky predávanosti podľa Zedníkovej Chorvátsko, pri leteckej doprave zase Cyprus, grécke ostrovy, Sardínia či Sicília. Aj v prípade terorizmu platí, že turisti predsa len štátom, kde zaútočili extrémisti, po určitom čase začnú pozvoľna veriť.

Klienti odložili váhanie, ktoré bolo typické pre sezónu 2016, spojené s útokmi v Paríži, Londýne, s komplikovanou situáciou v Egypte alebo v Turecku. Riaditeľ CK Fifo Tibor Bajaník senior

Lákadlom je tak opäť Egypt, kde v minulosti turistov vydesil útok v Káhirskom múzeu. „V porovnaní s minulým rokom sa znovu obľúbenou destináciou stal Egypt, či už Hurgada, alebo Marsa Alam,“ hovorí Zedníková. Medziročne stúpol aj predaj dovoleniek do Turecka.

Cestovky si napriek obavám za hranicami pochvaľujú aj predaj poznávacích zájazdov. Pravda oslovila ešte minulý týždeň pred sobotným útokom v Londýne jednu z cestoviek a tá obavy Slovákov z anglickej metropoly nezaznamenala. „Vypredanú máme veľkú časť poznávacích zájazdov v letných mesiacoch, a to napríklad Londýn či Paríž,” povedal riaditeľ cestovnej kancelárie DAKA David Gavaľa. Potvrdil tiež, že záujem o zájazdy je tento rok vyšší ako vlani.

Vplyv terorizmu na výber dovoleniek Slovákov Terorizmus za hranicami u Slovákov výrazne vplýva na výber miesta dovolenky

za hranicami u Slovákov výrazne vplýva na výber miesta dovolenky Tento rok je z prímorských destinácií najväčší záujem o Chorvátsko, Grécko, Bulharsko, Španielsko, Taliansko a Cyprus. Vyšší záujem je aj o Egypt a Turecko

najväčší záujem o Chorvátsko, Grécko, Bulharsko, Španielsko, Taliansko a Cyprus. Vyšší záujem je aj o Egypt a Turecko Vlani aj pre teroristické hrozby poklesol počet klientov cestovných kancelárií pri predaji zájazdov do zahraničia o 5,3 percenta. Najviac sa na tom podieľali Turecko a Egypt pri poklese o 38 percent a Tunisko – pokles o 26,8 percenta

poklesol počet klientov cestovných kancelárií pri predaji zájazdov do zahraničia o 5,3 percenta. Najviac sa na tom podieľali Turecko a Egypt pri poklese o 38 percent a Tunisko – pokles o 26,8 percenta Na Slovensku vlani dovolenkovalo rekordných viac ako 5 miliónov ľudí. Tento rok má byť ešte lepší. Niektoré hotely či penzióny sú už teraz takmer obsadené

Lepší predaj letných dovoleniek má oproti vlaňajšku aj cestovná kancelária Aeolus. „O určité destinácie je podstatne zvýšený záujem, last minute sa bude týkať ostatných menej preferovaných destinácií,“ hovorí za cestovku Viera Ložeková Iliopoulou. Letí podľa nej hlavne Grécko, Španielsko a Chorvátsko.

Ukazuje sa, že z obáv ľudí z terorizmu môže najviac pri dovolenkách vyťažiť Chorvátsko a tiež Grécko. „Oproti ostatným rokom sú na konci mája zájazdy na grécke ostrovy viac ako spolovice vypredané,“ hovorí. Pomerne obsadený je podľa nej už aj august, hoci je to najdrahšia časť letnej sezóny. Niektoré hotely na gréckych ostrovoch hlásia plné stavy už do februára a marca.

„Máme uzatvorené garancie pri ubytovaní, inak by sme pri tohtoročnom zvýšenom záujme o túto destináciu nevedeli uspokojiť dopyt klientov,“ hovorí. Voľné sú ešte júnové termíny v Turecku a júlové letecké dovolenky v Bulharsku, dodáva. Výrazné last minute ponuky očakáva pri Turecku.