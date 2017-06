Elektromobil si má získať strednú triedu na Západe

Model 3 má byť vraj prelomový nielen pre samotného výrobcu, ale aj pre svetovú elektromobilitu. Napriek tomu, že automobilka ešte neodhalila všetky podrobnosti nového vozidla, americká Tesla eviduje už viac ako 400-tisíc objednávok. Cena bude okolo 30-tisíc dolárov (27-tisíc eur), pričom pri priemerných platoch v USA a v západnej Európe pôjde už o cenovo dostupný elektromobil.

Veľa sa o tomto aute nevie, ale Američania naň hlásia 400–tisíc objednávok. Elektrická Tesla 3 má stáť okolo 30–tisíc dolárov (27–tisíc eur). Autor: Tesla Motors

Elektromobily dlhodobo trápi krátky dojazd a vysoká obstarávacia cena. Všetky problémy by mal po prvýkrát prekonať práve nový Model 3. Napriek tomu mu dýcha na krk konkurencia od bežných automobiliek, ktoré v záujme plnenia prísnych emisných noriem čoraz častejšie siahajú práve po elektrickom pohone.

Tesla Model 3 má svojho výrobcu vytrhnúť zo záporného hospodárskeho výsledku. V súčasnosti je firma vyrábajúca dva modely elektromobilov v strate. Čím viac automobilov Tesla vyrobí, tým viac sa jej strata prehĺbi. V minulom roku pritom Tesla dodala svojim zákazníkom 80-tisíc automobilov.

Napriek stratám však trhová hodnota značky už prekročila hodnotu celosvetového výrobcu Ford, ktorý v roku 2016 predal celkovo 6,7 milióna automobilov. V apríli 2017 Tesla dosiahla trhovú hodnotu 45,1 miliardy dolárov, pričom Ford dosiahol trhovú hodnotu 47,8 miliardy dolárov. Každá pozitívna správa o Tesle sa okamžite premietne do hodnoty jej akcií. Keď počas minulého roka výrobca ohlásil, že dodal 25-tisíc vozidiel, hodnota akcií stúpla o päť percent.

Tesla však napriek blížiacemu sa začiatku výroby nového modelu zatiaľ neodhalila jeho podrobnosti. Pre dodržanie stanoveného termínu dokonca vynechala štandardné testy v reálnej premávke Modelu 3, ktoré nahradila ich simulácia v laboratóriu.

Elon Musk, majiteľ Tesly, očakáva, že vďaka Modelu 3 dosiahne v roku 2018 produkciu na úrovni 500-tisíc automobilov. V minulosti sa špekulovalo o výstavbe novej továrne v Európe, pričom jednou z možností umiestnenia fabriky bolo aj Slovensko.

Podľa informácií, ktoré pochádzajú z uniknutých materiálov, by nový elektromobil mal v USA spolu so štátnou podporou 7 500 dolárov stáť 30-tisíc dolárov. Rozhodne pôjde o najlacnejší elektromobil z dielne automobilky, ktorá v súčasnosti vyrába Modely S a SUV Model X, ktoré stoja o desiatky tisíc eur viac. Cena Modelu S štartuje na sume takmer 70-tisíc eur, pričom za Model X chce Tesla ešte minimálne o 13-tisíc eur viac. Najpredávanejším elektromobilom na svete je v súčasnosti Nissan Leaf, ktorý stojí 27-tisíc eur bez štátnej podpory. Tesla predáva autá najmä prostredníctvom internetu, a teda nemá kamenné predajne. Aj Slováci teda budú mať možnosť kúpiť si tento model za americkú cenu. Podľa pravidiel nastavených v súčasnosti by mali naň získať aj štátnu podporu.

Napriek nižšej cene by Modelu 3 nemalo nič chýbať. Dojazd sa podľa dostupných informácií so štandardnými akumulátormi má pohybovať na úrovni 345 kilometrov. Nissan Leaf na jedno nabitie najprv zvládol prejsť 150 kilometrov, pričom v rámci faceliftu mu výrobca zvýšil dojazd až na 250 kilometrov. Rovnakú porciu kilometrov na jedno nabitie zvládne aj elektrický kórejský Hyunai Ioniq. Jeho cena sa však začína až na sume takmer 35-tisíc eur.

Model 3 bude mať najprv pohon len zadnej nápravy vďaka jednému elektromotoru. Verzia s dvoma elektromotormi, a teda aj pohonom oboch náprav, má na trh prísť začiatkom budúceho roku. Vďaka veľkému záujmu o nový elektromobil sa však natiahli dodacie lehoty vozidla takmer na rok. V počte predobjednávok Model 3 dosiahol svetový rekord.

Elektromobily značky Tesla sprevádzajú aj problémy. Začiatkom minulého roka v Nórsku zhorel Model S priamo počas nabíjania. Plamene zachvátili rovnaký model v lete roku 2016 aj vo Francúzsku a v novembri pri nehode v USA sa vznietili akumulátory Modelu S, pričom pri nehode zahynula dvojčlenná posádka auta.