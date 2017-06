Arriva posilní priame vlakové spojenie Nitry s Prahou

„Rozhodli sme sa pre posilnenie piatkového popoludňajšieho vlaku do Nitry a nedeľného popoludňajšieho spoja do Prahy. Ide o najžiadanejšie vlaky, ktorých kapacitu zdvojnásobíme pomocou spájania súprav,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku. Všetky vlaky na linke Nitra – Trenčín – Uherské Hradiště – Praha po novom zastavia aj v stanici Nemšová. Zmeny vstúpia do platnosti 11. júna.

Dva spoje sa zároveň zrušia – ranný vlak z Prahy do Nitry pôjde po novom iba v piatok a v sobotu, doteraz jazdil aj v nedeľu. Premávať bude až do Nitry, doposiaľ končil v Trenčíne. Popoludňajší vlak z Nitry do Prahy bude po novom jazdiť len v sobotu a nedeľu, doteraz jazdil aj v piatok. Vlak na tejto trase začal premávať v decembri 2016, je to prvé vlakové spojenie Nitry s Prahou v histórii.