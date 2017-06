Sociálne podniky sa vracajú do hry

Štátu sa po rokoch prešľapovania v posledných mesiacoch darí znižovať aj dlhodobú nezamestnanosť. Do práce sa tak dostávajú aj ľudia, ktorí boli doma viac ako rok. Masívnejší pokles dlhodobej nezamestnanosti si štát sľubuje od sociálnych podnikov. V minulosti zámer nedopadol najlepšie, keďže mnohé sociálne podniky neprežili. Štát sa však napriek tomu na ne opäť spolieha, aby sa niektorí ľudia začlenili späť do spoločnosti.

Problémom je, že niekoľko rokov života na sociálnych dávkach znamená istú stratu všetkých pracovných návykov. Ak aj úrady práce nájdu dlhodobo nezamestnaným prácu, firmy ich väčšinou prepustia ešte v skúšobnej lehote. Dôvodom sú neskoré príchody do zamestnania, slabý pracovný výkon či častá a bezdôvodná absencia.

"Aby sme odstránili prekážky, ktoré bránia dlhodobo nezamestnaným k uplatneniu na trhu práce, pripravujeme aj zákon o sociálnej ekonomike, respektíve sociálnych podnikoch, ktoré budú zamestnávať práve túto kategóriu ľudí, a to najmä v menej rozvinutých okresoch,“ povedal hovorca ministerstva práce Michal Stuška. V podnikoch zameraných napríklad na výrobu tehál, zámkovej dlažby či spracovanie dreva budú nezamestnaní získavať pracovné návyky počas jedného až dvoch rokov. "Potom si už budú hľadať trvalé zamestnanie, čo už bude pre nich potom jednoduchšie, keďže budú mať pracovné skúsenosti. Tieto podniky budú zriaďovať najmä mestá a obce a budú zvýhodnené vo verejnom obstarávaní či kombináciou dotácií a zvýhodnených úverov,“ priblížil Stuška.

Problematika dlhodobo nezamestnaných

Odborníci dlhodobo upozorňujú, že ľudia pochádzajúci hlavne z rómskej komunity si po niekoľkoročnej nezamestnanosti nájdu prácu veľmi ťažko. Vláda by sa podľa nich nemala obmedzovať len na sociálne podniky, ale dať do verejných obstarávaní podmienku zamestnania určitého počtu dlhodobo nezamestnaných. "Ľudia viac ako rok bez práce by mohli pracovať napríklad na výstavbe slovenských diaľnic,“ uviedol riaditeľ Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník. Najväčším problémom štátnych sociálnych podnikov totiž môže byť zamestnanie relatívne malého počtu ľudí. Viac ako rok bez práce je totiž na Slovensku aktuálne 122-tisíc občanov.

Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov

Celkovo je aktuálne evidovaná miera nezamestnanosti na úrovni 7,74 percenta a okamžite do práce je pripravených nastúpiť viac ako 211-tisíc Slovákov. Navyše ministerstvo práce už na budúci mesiac očakáva atakovanie historicky najnižšej nezamestnanosti na Slovensku a v súčasnej situácii čoraz viac firiem hlási akútny nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. "Aktívne si novú prácu hľadá len 20 percent ľudí. Úspešná bude tá firma, ktorá dokáže osloviť a presvedčiť ľudí, ktorí aktívne prácu nehľadajú, ale sú ochotní vypočuť si inú ponuku,“ povedal Jiří Halbrštát, manažér marketingu a náboru ManpowerGroup. "V okolí veľkých miest nebudú k dispozícii takmer žiadni voľní ľudia. Firmy preto budú musieť vo väčšom využívať na vykonanie odborných práci subdodávateľov a zároveň budú musieť realizovať v zahraničí nábory kvalifikovaných aj nekvalifikovaných ľudí,“ dodal Halbrštát. Z dlhodobého pohľadu bude pre slovenský trh práce kľúčová výchova odborníkov.

Pri súčasnom dobrom trende sa zároveň čoraz viac začína diskutovať o zvyšovaní platov ľudí. Najmä menšie firmy sa dlhodobo bránia razantnému zvyšovaniu platov a tiež tvrdia, že na niektorých pozíciách si vyššie platy nemôžu dovoliť, keďže trh by neakceptoval vyššie ceny výrobkov, ktoré produkujú.