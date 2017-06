Letecká blokáda Kataru. Viaceré arabské aerolinky rušia lety

Dubajská letecká spoločnosť Emirates a aerolinky Etihad Airways zo Spojených arabských emirátov napríklad oznámili, že od utorka zrušia všetky svoje lety z a do Dauha. Spojenie s Katarom rušia tiež firmy Gulf Air, Saudi Arabian Airlines, Air Arabia či FlyDubai a rovnaký postup sa podľa serveru BBC očakáva aj u ďalších aeroliniek, vrátane egyptskej firmy Egyptair.

Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt uviedli, že zastavia letecké spojenie s Katarom a uzavrú katarskej leteckej spoločnosti Qatar Airways svoj vzdušný priestor. Aerolinky Qatar Airways už ohlásili zrušenie všetkých letov do Saudskej Arábie.

Sídlo aeroliniek Qatar Airways, Manama, Bahrajn. Viaceré arabské štáty prerušili diplomatické styky s Katarom. Po tomto kroku arabské letecké spoločnosti začali rušiť lety do Kataru. Autor: Reuters, Hamad I Mohammed

Podľa serveru BBC ohlásila Saudská Arábia takisto uzatvorenie hranice s Katarom, ktorá predstavuje jediné pozemné spojenie Kataru so zahraničím. Cez hranicu denne prechádzajú stovky nákladných vozňov dodávajúcich Kataru potraviny, ktorých pestovanie je pre tento púštny štát problémom. Predpokladá sa, že pozemnou prepravou cez hranicu so Saudskou Arábiou si Katar zabezpečuje zhruba 40 percent potravín. Po uzatvorení hranice sa krajina stane závislá od námornej a leteckej prepravy, píše BBC.

„Okamžite to spôsobí rast cien, čo sa priamo dotkne bežných obyvateľov,“ uviedol jeden z predstaviteľov poradenskej spoločnosti Cornerstone Global. „Ak tovar výrazne zdražie, bude katarský ľud čoraz viac tlačiť vládnucu rodinu k zmene vedenia či smeru,“ dodal. Upozornil tiež, že mnoho chudobnejších obyvateľov Kataru je zvyknutých jazdiť nakupovať potraviny do Saudskej Arábie, pretože ich to vyjde lacnejšie.

Uzavretie hranice by mohlo skomplikovať tiež dopravu stavebných materiálov. Katar pritom v súčasnosti pracuje na množstve veľkých projektov, vrátane nového prístavu, metra a ôsmich štadiónov pre futbalové majstrovstvá sveta v roku 2022, píše BBC.

Ratingová agentúra Moody's Investors Service vyjadrila obavu, že prerušenie diplomatických vzťahov by mohlo ovplyvniť hodnotenie úverovej spoľahlivosti Kataru, pokiaľ dôjde k narušeniu obchodnej výmeny a prílivu investícií.

„Panuje tu vysoký stupeň neistoty,“ povedal agentúre Reuters analytik Moody's Mathias Angonin. Náklady na poistenie proti nesplateniu katarského štátneho dlhu v pondelok vystúpili na dvojmesačné maximum.

Egyptský miliardár Nagíb Sawiris v pondelok vyzval egyptských podnikateľov, aby stiahli svoje investície z Kataru a ukončili obchodné vzťahy s touto krajinou. Niektoré egyptské banky už podľa agentúry Reuters zastavili obchodovanie s katarskými bankami.

Katar je rovnako ako Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Ceny ropy v reakcii na správu o prerušení diplomatických vzťahov vzrástli o viac než percento.

Rusko podľa zdroja agentúry Reuters nevidí v súčasnom vývoji okolo Kataru príčinu na znepokojenie v ropnom a plynárenskom sektore. Zdroj upozornil, že členské krajiny OPEC v minulosti v energetických otázkach spolupracovali aj napriek diplomatickým sporom. Dodal, že Rusko chce o situácii okolo Kataru rokovať na spoločnom zasadnutí výboru OPEC s niekoľkými nečlenskými krajinami produkujúcimi ropu.

Plynovod vedúci z Kataru do Spojených arabských emirátov a Ománu podľa zdrojov agentúry Reuters pokračuje v bežnej prevádzke.