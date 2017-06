Lidl koketuje s luxusom, chce predávať šaty Heidi Klumovej

Dohoda je súčasťou snáh firmy rozšíriť svoju ponuku mimo oblasti lacných potravín, ktorými je známa, a má podporiť expanziu nemeckého diskontu v USA. Informujú o tom agentúry Bloomberg a DPA. Lidl označil novú kolekciu za svoj zatiaľ najluxusnejší produkt. Predávať sa začne v druhej polovici tohto roka v obchodoch v Európe a Spojených štátoch.

Spolupráca so známou osobnosťou znamená ďalší krok v snahe Lidlu prilákať viac bohatých zákazníkov. Lidl už začal predávať aj iné luxusnejšie tovary, ako homáre a makrónky. Nový rad odevov by sa tiež mohla stať ďalšou hrozbou pre zavedených európskych predajcov odevov, ktorí už teraz majú problémy prilákať zákazníkov do obchodov, pretože spotrebitelia presúvajú svoje výdavky stále viac smerom do voľnočasových aktivít.

Lidl bude aj naďalej predávať ďalšie lacnejšie módne produkty, prerušovane po celý rok, vždy do vypredania zásob.

Lidl plánuje tento mesiac otvoriť prvých 20 obchodov v Spojených štátoch. Do leta budúceho roka chce mať na východnom pobreží až 100 predajní.