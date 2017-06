Jahody ilustrujú nový životný štýl

Dve vlny silných jarných mrazov spôsobili, že zber jahôd sa oproti obvyklému termínu pripadajúcemu na posledný májový týždeň posunul na začiatok júna. Medzinárodný deň detí však mnohé rodiny oslávili na jahodoviskách. Prvé svieže plody sú po dlhej zime najvzácnejšie a chutia rovnako malým aj veľkým labužníkom.

Mrazy zdraželi jahody nazbierané samozberom o desať percent. Cena 2 eurá za kilogram je však stále lákavá. Autor: Jozef Sedlák, Pravda

Na jahodovej farme Barak neďaleko Podhájskej minulú sobotu oberali prvú úrodu jahôd miestni aj návštevníci termálnych kúpalísk. O vitamínové osvieženie sa postarala spoločnosť Agro Gombár, ktorá prevzala opustené a zdevastované hospodárstvo bývalého Ovocinárskeho majetku v Šuranoch. Pred rokom tu založili na triapolhektárovej ploche plantáž s kvapkovou závlahou a širokému okoliu sa postarali o bohatú jahodovú hostinu.

V porovnaní s vlaňajškom sa výmera jahodovísk na Slovensku rozšírila zhruba o jednu pätinu na súčasných 260 hektárov. Farmári promptne reagujú na zvýšený dopyt obyvateľstva po čerstvom ovocí.

"V priebehu posledných troch desaťročí sa život úplne zmenil. Slovensko kopíruje západnú Európu, kde sú už niekoľko desaťročí populárne samozbery ovocia,“ opísal zmenu, ktorá sa odohrala v spoločnosti, šéf ovocinárskej únie Marián Varga. Aj ľudia, ktorí majú za rodinnými domami záhrady, uprednostňujú zber na ovocných plantážach. Doma pestujú dva tri záhony jahôd na rýchle občerstvenie, ale ak si chcú navariť džem, prídu si 20 – 30 kilogramov naoberať na plantáž.

Zdá sa, že založiť nové jahodovisko je jednoduché. Ak chce mať z neho farmár úžitok, chce to však veľa ovocinárskeho kumštu a poctivej roboty. Pole pod jahodami na farme Barak vyhnojili vlani veľkou dávkou maštaľného hnoja, nakúpili kvalitné bezvirózne sadenice. Nič tu neponechali náhode. Napríklad do závlahovej vody pridávajú výživu. Odmenou za precíznu prácu sú nádherné plody.

"Naša plantáž otvára ľuďom oči, lebo im ukazuje, ako vyzerá moderné precízne vedené poľnohospodárstvo,“ hovorí farmár Marián Gombár. Plody jahôd ležia na podstielke zo slamy, sú čisté, ľudia nedokážu odolať a ochutnávajú, pokým sa nezasýtia. Kilogram vlastnoručne pozberaných jahôd vyjde na 2 eurá, je to dobrá cena za nezabudnuteľný zážitok, súčasťou ktorej je ochutnávka rovno na záhone.

Pravda, ovocinári vidia skôr jahodovú prózu ako poéziu. Mrazy im ukradli z tohtoročnej úrody 30 až 50 percent. Prinieslo to zdraženie samozberu o desať percent, ale záujem o úrodu je napriek tomu obrovský. Už menej o prácu na jahodoviskách. Plantáž musia ovocinári na dva až tri týždne zberu poctivo pripraviť. Na farme Barak mali čo robiť, aby vytvorili čatu 11 ľudí, ktorí v poraste pleli burinu.

"Motyka má pre súčasníkov tvrdý volant,“ podotkol s úsmevom Norbert Kovács, ktorý organizuje práce na jahodovisku. "Prídem, ale chcem mať voľnú sobotu,“ kládli si podmienku nádejní uchádzači o prácu z radov nezamestnaných. Je to odvrátená stránka chutného ovocia.

Farmári si tiež sťažujú na množstvo papierovačiek spätých s predajom ovocia do reťazcov či poplatkami za obaly. "Je to všetko príliš komplikované a mnohých odrádza od podnikania,“ hovorí Gombár. Vraví, že štát by sa mohol inšpirovať systémom, ktorý platil pred rokom 1989, keď malí pestovatelia zeleniny neplatili nijaké dane a zásobovali celé severné Slovensko, Prahu, Ostravu a severné Čechy vlakmi zeleniny.

Napokon dobrá rada ovocinára Mariána Vargu pre zberačov. Jahody z prvého zberu zjedzte čerstvé alebo si z nich pripravte rôzne kokteily. Na džemy sú najlepšie plody z druhého, tretieho a štvrtého kvitnutia. Sú síce menšie, ale obsahujú viac cukru i pektínov.