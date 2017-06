Roztržka medzi arabskými ropnými štátmi môže stáť miliardy dolárov

Katar má ale vďaka aktívam nahromadeným v štátnom fonde vysoké finančné rezervy a najväčší svetový vývozca skvapalneného zemného plynu (LNG) môže ďalej túto surovinu exportovať do celého sveta. Vďaka tomu by sa mala krajina vyhnúť ekonomickej kríze, ktorú by jej mohol spôsobiť krok niekoľkých popredných arabských krajín, uviedla agentúra Reuters.

Metropola Dauha v Katare. Autor: Reuters, NASEEM ZEITOON

Saudská Arábia, Egypt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a potom tiež Jemen a Maldivy oznámili prerušenie diplomatických vzťahov a dopravného spojenia s Katarom. Ako dôvod uviedli, že Katar podporuje teroristické organizácie a destabilizuje bezpečnosť v regióne. Je to jedna z najväčších roztržiek medzi arabskými ropnými štátmi.

Katar má v štátnom fonde, tvorenom príjmami z exportu energetických surovín, asi 335 miliárd dolárov. Vďaka nedávno rozšíreným prístavným zariadeniam môže tiež bez problémov pokračovať vo vývoze LNG, ktorý zabezpečil v apríli tejto krajine obchodný prebytok 1,7 miliardy dolárov, a dovážať po mori tovar ako doteraz.

Niektoré sektory katarskej ekonomiky však môžu pre roztržku veľmi utrpieť, najmä letecká preprava na čele s vlajkovou spoločnosťou Qatar Airways. Tieto vyhliadky sa odrazili v pondelkovom prepade indexu katarského akciového trhu o viac ako sedem percent. Katar sa chce stať v regióne jednou z popredných turistických destinácií a kľúčovú úlohu v tom má zohrať práve Qatar Airways.

Finančné problémy môže mať aj katarská vláda v súvislosti s nutnosťou rozsiahlo si požičiavať na financovanie výstavby infraštruktúry pre futbalové majstrovstvá sveta v roku 2022. Pondelkový pokles cien katarských dlhopisov a rast ich výnosov naznačil, že financovanie takýchto projektov bude teraz drahšie.

Ratingová agentúra Moody's v pondelok vyjadrila obavu, že prerušenie diplomatických vzťahov by mohlo ovplyvniť hodnotenie úverovej spoľahlivosti Kataru. Podľa niektorých zahraničných bankárov by mohli zdražieť pôžičky nakoniec pre celý región a celá oblasť bude menej atraktívna aj pre kapitálové investorov.

Arabské štáty Perzského zálivu do veľkej miery závisia od exportu ropy a plynu a ich vzájomné obchodné a investičné zväzky sú slabé. Najväčším obchodným partnerom Kataru v regióne sú Spojené arabské emiráty, ktoré sú však celkovo pre neho až na piatom mieste. Investori zo Saudskej Arábie ani z ďalších štátov regiónu sa príliš nepodieľajú ani na obchodovaní na katarskom akciovom trhu.

Malému polostrovu v Perzskom zálive, ktorý má pozemnú hranicu len so Saudskou Arábiou, však hrozia z tejto strany iné riziká. Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty sa podieľajú na katarskom dovoze potravín približne tretinou a väčšina z nich prichádza kamiónmi cez pozemnú hranicu, ktorú teraz Rijád uzavrel. Uzavretie hraníc môže predražiť Kataru stavebné materiály.