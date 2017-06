Dvory motivujú farmárov meniť veci k lepšiemu

Pšenicu s úrodami 12 ton priemerne po hektári, medonosnú facéliu ako výdatný zdroj potravy pre včely, horský pinzgauský dobytok a výkonné holštajnské dojnice s ročnou dojnosťou aj 12-tisíc litrov mlieka plus supermoderné stroje, ktoré sejú na milimeter presne, pretože sú navigované družicovými systémami. To všetko bolo možné vidieť na 6. celoslovenských dňoch poľa vo Dvoroch nad Žitavou.

Keby v praxi využívalo slovenské poľnohospodárstvo potenciál nových odrôd a plemien zvierat, ako aj úrodnostný potenciál polí, chýbal by mu k sebestačnosti len krôčik. Pri otvorení výstavy to povedal jeden z jej hlavných spoluorganizátorov Stanislav Becík, ktorý svoju profesionálnu kariéru spojil s družstvom vo Dvoroch nad Žitavou.

Pravda, slovenská poľnohospodárska realita je podstatne zložitejšia. Výstavy sú však na to, aby motivovali zmeniť veci k lepšiemu. Tridsať hektárov pokusných polí, kde mohli poľnohospodári uvidieť napríklad 224 nových odrôd pšenice, sto hybridov repky alebo všetky druhy zeleniny, ktoré možno pestovať na Slovensku, skutočne podnecovali k tomu, ako lepšie hospodáriť.

Výstavu v utorok otvoril premiér slovenskej vlády Robert Fico, ktorý ju označil za živú učebnicu moderného poľnohospodárstva. „Do Dvorov a na farmu Gazdovský dvor v Branove sa oplatí chodiť, je to vzor hodný nasledovania, ukážka nielen ako možno moderne hospodáriť, ale aj vytvárať nové pracovné príležitosti,“ povedal premiér.

Na dvorské dni poľa prišli poľnohospodári naozaj z celej krajiny. Ešte pred obcou sa vytvárali kolóny áut, ktoré smerovali na ojedinelé experimentálne výstavisko. O jeho zrod a expanziu sa postaral aj agilný český podnikateľ Martin Sedláček, ktorý ako vydavateľ Roľníckych novín prispel k výdatnej popularizácii tohto podujatia. Vo Dvoroch sa dnes robí agrárna politika a oznamujú aj rozhodnutia, na ktoré poľnohospodári čakajú.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná určite potešila mladých a malých farmárov. Pre mladú podnikateľskú krv v poľnohospodárstve bolo schválených prvých 500 podpôr. Autori úspešných projektov dostanú na ich realizáciu 50-tisíc eur. Prihlásilo sa ich však štvornásobne viac. Rezort preto presunul, ako povedala pre Pravdu Gabriela Matečná, ďalších 18 miliónov eur na podporu mladých farmárov.

Poľnohospodárstvo starne a potrebuje omladiť. Pravda, predstavy mladých sa s reálnymi potrebami zabehnutých poľnohospodárskych firiem dosť rozchádzajú. Vo Dvoroch predstavili svoje projekty dve slovenské univerzity – nitrianska poľnohospodárska a košická veterinárska plus tri stredné odborné školy – z Ivanky pri Dunaji, Nitry a Levíc.

„Žiaci základných škôl majú najväčší záujem o veterinárne zdravotníctvo, kynológiu a chov koní – jazdectvo,“ povedal Miroslav Libiak z ivanskej strednej školy. "Lenže my na družstvách potrebujeme najmä chlapcov na traktory a ošetrovateľov dobytka,“ reagoval predseda družstva vo Veľkom Záluží Jozef Páleník.

Ako riešiť túto dilemu? „Musíme viac otvoriť farmy deťom a dosiahnuť to, aby sa exkurzie na ne stali súčasťou školskej výchovy,“ povedala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a dodala, že len keď deti, ale aj ich rodičia uvidia na vlastné oči, ako vyzerá moderné poľnohospodárstvo, zmenia naň názor.

Návšteva dvorskej výstavy, ktorú do svojho programu zaradili zatiaľ viac stredné ako základné školy, stojí za to. Ukáže mladým, že poľnohospodárstvo má zmysel, že hospodárenie na pôde, ak sa robí s rozumom a so srdcom, má budúcnosť.