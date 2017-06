Kiska spojil informatizáciu s korupciou, očakáva zmeny

„V informatizácii sa minula za posledných desať rokov skoro miliarda eur a výsledok bol, žiaľ, žalostný. Predražené, často nezmyselné zákazky sa zrealizovali a občania vôbec nepocítili zmenu k lepšiemu,“ uviedol Kiska.

Prezident vyzdvihol činnosť združenia Slovensko.Digital. „Aj vďaka ich práci sa zastavili tri projekty a ušetrilo sa skoro 250 miliónov eur, čo sú obrovské peniaze,“ poznamenal. Kiska taktiež ocenil prácu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, najmä to, že spolupracuje aj s odborníkmi z mimovládnych organizácií a priberá ich do rozhodovacieho procesu. „Za druhé, že sa skutočne snaží ukončiť toto eldorádo osobných záujmov, ktoré v informatizácii na Slovensku sú. A to otvorenosťou a transparentnosťou,“ doplnil prezident.

Nevyhnutné je podľa Kisku v súčasnosti dotiahnuť národnú koncepciu informatizácie, ktorá bola minulý rok predstavená, do reálnych výsledkov. „Viackrát opakujem, a to nielen pri projekte informatizácie, že problémom našej krajiny nie je to, že by sme si neuvedomovali, že máme niekde problém. Alebo problémom nie je to, že by sme nevedeli navrhovať riešenia. Aj národná koncepcia informatizácie je jedným z riešení. Našim problémom je, že nedotiahneme veci do konca. My potrebujeme informatizáciu a elektronizáciu našej krajiny dotiahnuť skutočne k tomu, že sa kvalitatívne posunie spoločnosť. Že sa zlepší život občanov,“ vysvetlil Kiska.

Podľa Jána Hargaša zo Slovensko.Digital sa podarilo informatizáciu otvoriť odbornej verejnosti a vniesť do nej viac transparentnosti. "To určite treba oceniť. Na druhej strane, pri porovnaní so zahraničím vidíme, že systémové zmeny a reálne prínosy pre občana zatiaľ chýbajú,” dodal.

Odborníci poukazujú, že v prvých mesiacoch od vzniku úradu podpredsedu vlády sa podarilo zapojiť širokú odbornú verejnosť do tvorby novej koncepcie informatizácie. Vláda ju schválila 28. septembra minulého roka. “Tento dokument bol dobrým základom pre reformu štátneho IT, ale dnes vidíme, že sa z veľkej časti neplní. Odpočet úloh mal podpredseda vlády predložiť v marci, ale doteraz sa tak nestalo,” upozornil Hargaš.

Podľa novej koncepcie by už tento rok malo fungovať jednoduchšie prihlasovanie k elektronickým službám napríklad cez mobilné zariadenia, za štátne služby by sa malo dať platiť kartou a elektronický občiansky preukaz by sa mal rozšíriť aj do komerčnej sféry, napríklad do bánk. Na rok 2018 štát zase ohlasoval zavedenie princípu “jedenkrát a dosť”.

IT aktivisti upozorňujú, že tieto prínosy sú ohrozené. Jedným z dôvodov je podľa nich nedostatok odborníkov na strane štátu. “Systémové zmeny dohodnuté v koncepcii meškajú. Stále žijeme v dobe veľkých IT projektov za desiatky miliónov eur a rezorty si IT nakupujú pomerne nekoordinovane” doplnil Ľubor Illek zo Slovensko.Digital. Ako príklad uviedol decembrový nákup služieb pre portál Slovensko.sk v hodnote 16 miliónov eur bez súťaže – priamym zadaním.