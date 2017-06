Pôjdu vlaky po Slovensku rýchlosťou 200 km/h?

Samotná maximálna rýchlosť je však výrazne obmedzená kvalitou železničných tratí. Štát v súčasnosti modernizuje hlavný železničný koridor medzi Bratislavou a Košicami na rýchlosť 160 km/h. V západnej Európe však vlaky jazdia aj rýchlosťami vyššími ako 200 km/h.

„My hovoríme, že dnes je už rýchlosť 160 km/h málo. Z nášho pohľadu, ak hovoríme o hlavnej trati, je našou ambíciou pre diaľkové vlaky rýchlosť 200 km/h. Naozaj to je možná a dosiahnuteľná rýchlosť, ak hovoríme o severnej trase.

Súčasné plány s takouto rýchlosťou nepočítajú. My sa snažíme presvedčiť o tom, akou pridanou hodnotou by bolo, keby sme sa takouto rýchlosťou vozili. Samozrejme, že takáto trať by stála viac, pretože musí spĺňať technicky náročnejšie podmienky,“ povedal pri ohlásení posledných zmien v grafikone Filip Hlubocký, generálny riaditeľ štátneho vlakového dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko(ZSSK).

Rezort dopravy však svoju koncepciu nateraz meniť neplánuje. „V tomto štádiu je prioritou dostavať celistvý úsek až po Košice, aby sa zmysluplne mohol využívať celý traťový úsek,“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. V súčasnosti prebiehajúca modernizácia trate od Bratislavy ešte nedosiahla ani železničný uzol v Žiline.

V druhej polovici mája štát otvoril nový železničný most v Trenčíne, ktorý je súčasťou úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá. Cez nový most s celkovou dĺžkou 343 metrov môžu vlaky jazdiť rýchlosťou 140 km/h.

Medzi Žilinou a Košicami však štát musí zmodernizovať ešte približne 240 kilometrov tratí, ktoré vedú cez náročný hornatý terén. Modernizácia tratí východne od Žiliny však už nemusí byť hradená z eurofondov v prípade, že Slovensko v novom programovom období po roku 2020 nedostane možnosť čerpať dostatočne veľký objem európskych peňazí.

„Vysokorýchlostná trať má zmysel v tom prípade, ak umožňuje dopravu na veľké vzdialenosti s minimálnym počtom zastavení. V opačnom prípade sa technicky vlak na danú rýchlosť nerozbehne a vynaložené investície by vyšli nazmar,“ uvádza Ducká.

Podľa jej slov Slovensko nie je možné porovnávať s okolitými krajinami kde sú medzi veľkými mestami silné dopravné prúdy, ktoré na Slovensku chýbajú. „Slovenská republika má najväčšie mesto Bratislavu, ktorá sa v rámci rebríčka miest krajín EÚ podľa počtu obyvateľov umiestňuje na 70. mieste.

Druhé najväčšie slovenské mesto Košice sa v prvej stovke najväčších miest EÚ nenachádza. Z tohto dôvodu nie je možné porovnávať Slovensko s krajinami EÚ s rozvinutou sieťou vysokorýchlostných tratí, pretože tie spravidla spájajú násobne väčšie mestá,“ dodáva Ducká.

Štátny dopravca si však od vyššej rýchlosti sľubuje rýchlejšie spojenie Bratislavy s Košicami. V súčasnosti najrýchlejší InterCity (IC) vlak, ktorý okrem koncových staníc zastavuje len v štyroch staniciach, prejde trať medzi dvoma slovenskými najväčšími mestami za 4 hodiny a 42 minút.

Pomalšie spojenia, ktoré nahradili vlaky RegioJetu, od 11. júna nebudú zastavovať v Štrbe, aj vďaka čomu sa skráti čas cesty o 15 minút, na 4 hodiny a 56 minút. Výnimkou je IC vlak 525 s novým odchodom z Bratislavy o 17:45, ktorého cesta sa skráti o 12 minút, na 5 hodín a 5 minút.

Cieľom štátneho dopravcu je skracovať cestovný čas až na štyri a pol hodiny. „4 hodiny a 30 minút nie je konečná méta, ale bude to závisieť od postupu rekonštrukcie hlavnej trate,“ povedal Hlubocký. Rýchlosťou 200 km/h vlaky jazdia aj v Poľsku na trase Katovice – Varšava.

Najrýchlejšie v Európe jazdí taliansky vlak AGV Italo, ktorý dosahuje až 360 km/h.