Niektoré staré byty stoja viac ako novostavby

Na takéto ponuky môžu Slováci naraziť pri kupovaní jednoizbového bytu v oblastiach s dostatkom pracovných príležitostí. Tento problém je najviac vypuklý v hlavnom meste Slovenska a v extrémnych prípadoch sú novostavby lacnejšie aj po prepočítaní na štvorcové metre.

„Dôvodov nižších cien novostavieb je viacero. Realitné kancelárie totiž dnes vo veľkom predávajú novostavby, ktoré ešte nie sú dokončené a ľudia v nich budú môcť bývať o dva až tri roky. Časť ľudí nie je ochotná tak dlho čakať, a tak radšej zaplatí o niečo vyššiu cenu už za hotový starý byt,“ povedal majiteľ realitnej kancelárie Arvin & Benet Vladimír Boháč. Veľký význam má pri predaji bytu aj jeho poloha a ľudia z dôvodu bezpečnosti neradi kupujú byty na prízemí. Napríklad v bratislavskej časti Dúbravka sa aktuálne dá kúpiť novostavba jednoizbového bytu s rozlohou 26 štvorcových metrov za 53-tisíc eur. V tej istej mestskej časti najlacnejší starý jednoizbový byt s rozlohou 33 štvorcových metrov štartuje na cene 58,4 tisíca eur. No bežne sa v tejto časti staré jednoizbové byty s rozlohou 31 štvorcových metrov predávajú za 70-tisíc eur a v tomto prípade je novostavba lacnejšia aj po prepočítaní ceny na jeden štvorcový meter obytnej plochy. „No väčšinou ide o ojedinelé prípady a novostavby majú stále vyššie ceny ako staršie byty, aj keď rozdiel je oveľa menší ako v minulosti,“ dodal Boháč.

Ceny starých bytov ženú prudko nahor nízke úroky na hypotékach, konfrontované s nedostatkom bytov v hlavnom meste. „Nikdy by som tomu neveril, ako prudko vzrastú ceny bytov po odznení krízy. Pred piatimi rokmi som si v bratislavskej časti Karlova Ves kúpil trojizbový byt za 90-tisíc eur. Dnes sa v tej istej časti predávajú rovnaké byty za 120-tisíc eur,“ uviedol Peter Konopásek, IT technik žijúci v Bratislave. Časť ľudí tak kupuje byty ako investície, na ktorých v priebehu dvoch-troch rokov môže zarobiť až 20-tisíc eur. Ďalším faktorom zvyšujúcim cenu nehnuteľností je možnosť prenajímania. Trendom je osobitné prenajatie každej jednej izby inému nájomcovi za cenu pohybujúcu sa od 150 do 250 eur za mesiac. Po odpočítaní nákladov za energie sa mesačný zisk z 3-izbového bytu pohybuje v rozmedzí 300 až 400 eur. „Slušne platenú robotu som inde ako v Bratislave nezohnala. Na vlastný byt peniaze nemám, a tak nemám inú možnosť, ako platiť 189 eur mesačne sa prenajatie jednej izby,“ uviedla recepčná Petronela Halanová.

Na internete funguje viacero portálov ponúkajúcich podnájmy od súkromných majiteľov takmer v každom meste Slovenska. Okrem ľudí sťahujúcich sa za prácou tlačia cenu nájmov smerom nahor aj bonitnejší študenti, ktorí nebývajú v internátoch. „V internáte nemám pokoj, a tak sme si s kamarátkou prenajali v Nitre dvojizbový byt. Ona v jednej izbe býva s priateľom a v ďalšej som len ja. Za jeden mesiac za podnájom platím 95 eur, čo pre mňa nie je až taká vysoká suma a vďaka brigádam ju zvládam platiť aj bez pomoci rodičov,“ uzavrela študentka slovenského jazyka a histórie Michaela Bolto.