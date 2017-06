Banky plnia Fond ochrany vkladov, je v ňom už 254 miliónov eur

Banky v minulom roku uhradili do Fondu ochrany vkladov ročný príspevok vo výške 9,4 mil. eur. V roku 2015 to bola suma 8,6 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z výročnej správy fondu, kumulované zdroje na prípadné vyplácanie náhrad predstavovali ku koncu vlaňajška 254,4 mil. eur.

Vlastné finančné zdroje fondu ku koncu decembra v pomere k objemu krytých vkladov predstavovali ani nie jedno percento.

V minulom roku banky prvýkrát platili do Fondu ochrany vkladov diferencované ročné príspevky, teda príspevky, ktoré odzrkadľujú ich rizikový profil a stabilitu bankového sektora na základe údajov Národnej banky Slovenska. Výška ročného príspevku bola vypočítaná pre každú banku individuálne. Fond ochrany vkladov zároveň v zmysle zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu zabezpečuje správu peňažných prostriedkov národného fondu, do ktorého banky vlani uhradili ročný príspevok 21,6 mil. eur, ktorý bol v plnej výške odvedený do Jednotného rezolučného fondu.

Objem vkladov v bankovom sektore na Slovensku dosiahol v minulom roku 57,1 mld. eur. Podiel chránených vkladov na celkových vkladoch bánk v bankovom sektore predstavoval 73,92 % a suma chránených vkladov bola 42,21 mld. eur. Banky okrem chránených vkladov vykazujú aj kryté vklady, ktoré predstavujú výšku chráneného vkladu jedného vkladateľa v banke najviac do úrovne limitu krytia, teda do 100 tis. eur. Kryté vklady ku koncu vlaňajška boli vo výške 30,7 mld. eur a tvoria takmer 73-percentný podiel na chránených vkladoch bánk.

Ku koncu minulého roka bolo účastníkmi systému ochrany vkladov celkovo 13 bánk. Boli to Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka, Poštová banka, ČSOB, Prvá stavebná sporiteľňa, Prima banka Slovensko, OTP Banka Slovensko, Sberbank Slovensko, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Privatbanka, ČSOB stavebná sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka.