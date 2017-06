Daniari vylepšia systém pre clo, aby bol prístupnejší ľuďom

Finančné riaditeľstvo SR chce zlepšiť užívateľské rozhranie pre fyzické osoby pri systéme Centrálny elektronický priečinok (CEP). Uviedol to vo štvrtok po rokovaní parlamentného výboru pre financie a rozpočet prezident finančnej správy František Imrecze.

Šéf daniarov na výbore reagoval na niekoľko káuz, ktoré otvorila opozičná strana Sloboda a Solidarita. Imrecze podľa svojich slov odmieta, aby finančná správa „bola atakovaná vymyslenými kauzami“.

Prezident poznamenal, že CEP je jeden z najväčších integračných projektov v tejto krajine. „Informačný systém CEP je v prevádzke od júla 2015, ak sa nemýlim. Je v plnej funkčnej prevádzke, máme tam 938 zaregistro­vaných subjektov, 1,6 milióna podaní, 5,5 milióna odoslaných zásielok a predovšetkým colné platby, ktoré boli realizované cez systém CEP, majú hodnotu vyššiu ako 2,5 miliardy eur,“ zhrnul Imrecze pred novinármi.

Od mája tohto roka musia CEP využívať aj fyzické osoby. Ako vysvetlil Imrecze, ak si fyzická osoba objedná akýkoľvek tovar s vyššou hodnotou ako 22 eur z krajín mimo EÚ, musí prejsť tým istým colným konaním ako napríklad automobilka Volkswagen pri dovoze svojich komponentov.

„Je minimálne množstvo fyzických osôb nepodnikateľov, ktoré preclieva tovar takýmto spôsobom, pretože ostatní na to využívajú Slovenskú poštu alebo špedičné spoločnosti, samozrejme, je za to poplatok,“ dodal šéf finančnej správy. Od 1. júla by sa chyby nemali objavovať ako jeden report, ale budú sa objavovať v tých riadkoch, kde nastali.

Na problém so systémom elektronického preclenia zásielok upozornil člen SaS Peter Cmorej, ktorému sa až na desiaty pokus podarilo precliť bezpečnostný náramok k mobilu. Systém za 15 miliónov eur dodala finančnej správe firma Ditec. Poslanec SaS Jozef Rajtár po výbore poznamenal, že fungovanie systému, respektíve podľa neho nefungovanie, si môže verejnosť odskúšať na vlastnej koži. „Naozaj každého vyzývam, nech si otestuje, teraz keď sme v 21. storočí, tento systém z doby kamennej,“ povedal Rajtár. Podľa neho ide len o systém formulárov, kde sa údaje, ktoré tam človek pošle, ešte fyzicky prepisujú do databázy. „Ani to ten systém automaticky nepreposiela,“ poznamenal. Systém CEP je podľa neho prakticky nepoužiteľný.

Rajtár na výbore navrhol vytvorenie odbornej komisie, ktorá by pozostávala z odborníkov z univerzít, z neziskovej organizácie Slovensko.Digital, či Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. „Nech tí odborníci úplne objektívne povedia, že či už tento systém CEP, ktorý vidí každý, alebo ten vnútorný systém finančnej správy za 150 miliónov, že či fungujú tak, ako majú. Ak nie, tak akým spôsobom ich treba zmeniť, nahradiť, aby reálne fungovali,“ vyhlásil poslanec. Predseda výboru Ladislav Kamenický zamietol tento návrh.

Finančný výbor schválil uznesenie, ktorým zobral na vedomie predložené informácie.