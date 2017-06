Do spoločnosti AeroMobil vstupuje ďalší investor

Do projektu investoval po tom, čo AeroMobil nedávno predstavil najnovší model svojho lietajúceho auta. Už v apríli spoločnosť potvrdila investíciu Patrika Hessela, zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti c2i na výrobu kompozitných dielov pre automobilový a letecký priemysel.

AeroMobil Autor: Pravda, Ivan Majerský

„Príbeh spoločnosti AeroMobil sledujem už nejaký čas a som presvedčený, že po predstavení komerčne dostupného modelu lietajúceho auta určeného do výroby, je správny čas na investovanie do vízie a stratégie spoločnosti,“ povedal Martin S. Hauge. Hauge pôsobil ako generálny partner v spoločnosti Creandum jedenásť rokov, počas ktorých finančne vstúpil do niekoľkých startupov vrátane spoločností iZettle či Spotify. V minulosti spolupracoval so začínajúcimi firmami v oblasti automobilového priemyslu. Skupine PSA, ktorá vlastní značky Peugeot, Citroën a DS, predal firmu Autobutler. Donedávna bol tiež predsedom spoločnosti Automile, platformy pre riadenie vozového parku.

„Sme nesmierne radi, že môžeme privítať Martina S. Haugeho ako nového investora spoločnosti AeroMobil. Jeho vstup dokazuje, že skúsení investori vedia rozpoznať skutočný potenciál nášho projektu,“ povedal zakladateľ a CEO spoločnosti AeroMobil Juraj Vaculík. „Dostali sme sa do bodu, kedy je inžiniersky a technologický dizajn kompletný a my sa v našom projekte posúvame ďalej,“ dodal. Spoločnosť AeroMobil predvedie v júni svoje lietajúce auto na výstave Paris Air Show.