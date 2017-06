Životné minimum od júla po štyroch rokoch stúpne

Pri druhej spoločne posudzovanej osobe pôjde o nárast o 97 centov na 139,16 eura a na nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa sa suma životného minima zvýši o 64 centov na 91,06 eura. Vyplýva to z návrhu opatrenia rezortu práce a sociálnych vecí o úprave súm životného minima, ktorý ministerstvo práce predložilo do pripomienkového konania. Životné minimum sa zvýši po štyroch rokoch, keďže naposledy vzrástlo od 1. júla 2013.

Vzhľadom na zvýšenie životného minima sa nahor upraví daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane, výška minimálnych dôchodkov, suma minimálneho predčasného dôchodku, či prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Mesačná suma daňového bonusu na dieťa sa zvýši od začiatku budúceho roka o 0,7 %, teda o 15 centov na 21,56 eura. Nezdaniteľná časť základu dane, ktorá je 19,2-násobkom životného minima, by mala na rok 2018 predstavovať 3 830,02 eura, čo je oproti tomuto roku nárast o 26,69 eura. Sumy minimálnych dôchodkov zodpovedajúce príslušným rokom poistenia by mali ísť takisto nahor o 0,7 %.

Hranica minimálneho predčasného starobného dôchodku, ktorá je stanovená ako 1,2-násobok životného minima, sa od budúceho mesiaca posunie z 237,80 eura na 239,40 eura. Ide o jednu z podmienok na priznanie predčasnej starobnej penzie. Suma prídavku na dieťa od začiatku budúceho roka stúpne o 16 centov na 23,68 eura. Rodičovský príspevok od januára budúceho roka pôjde nahor o 1,50 eura na 214,70 eura.

Beblavý a Mihál žiadajú 10 eur mesačne na dieťa

Nezaradení poslanci NR SR Miroslav Beblavý a Jozef Mihál v súvislosti so zvýšením životného minima vyzvali Roberta Fica, aby jeho vláda doplatila pracujúcim rodičom to, čo im dlhuje, a to 10 eur mesačne na dieťa. „Po troch rokoch, keď bola táto podpora úplne zmrazená, ide vláda zvýšiť podporu pracujúcim rodičom o smiešnych 31 centov mesačne,“ povedal Beblavý. Pracujúci rodičia podľa poslanca Mihála dnes dostávajú daňový bonus a prídavok na dieťa spolu v sume 44,93 eura na jedno dieťa mesačne, pričom po trojročnom zmrazení ide vláda zvýšiť tieto príspevky o 0,7 %, teda o 31 centov. "Ak by sa chcel Robert Fico odvolávať, že tak to prikazuje zákon, pripomíname, že sú to zákony, ktoré sám zaviedol a zároveň, že nad rámec zákona zdvihol dôchodky či iné sociálne dávky. Je to otázka politickej vôle,“ uviedli spoločne Beblavý s Mihálom.