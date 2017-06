Ochranári vyvzývajú odporcov tunela Korbeľka, aby zvážili svoje konanie

„Niektoré samosprávy, osoby a inštitúcie sa nevedia vyrovnať s rozhodnutím ministerstva a pripravujú nielen odvolania, ale aj žaloby. Ak súdy začnú konať a vydajú opatrenie s odkladným účinkom, stavba tohto úseku môže vinou zaslepeného pretláčania údolných variantov stáť aj do roku 2030,“ zdôraznil Ridzoň. Ochranári preto vyzývajú príslušné samosprávy a inštitúcie, aby zvážili svoje konanie.

Hydrogeologický prieskum vylučuje ohrozenie podzemných vôd

Prívrženci údolného variantu tvrdia, že výstavba tunela môže ohroziť podzemné vody tým, že zničí prameň Teplička pri Krpeľanoch. Ján Topercer z Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Blatnici však hovorí, že hydrogeologický prieskum ukončený v roku 2015 túto možnosť vylúčil. „Je veľmi nepravdepodobné, že by tunel cez masívnu vrstvu nepriepustných slieňov ovplyvnil vyše 300 metrov vzdialený prameň. Bráni tomu celkový smer prúdenia podzemných vôd, výškové pomery výveru a hlboko zarezaná dolinka Repiská, oddeľujúca vodonosný masív od nepriepustného masívu s tunelovou rúrou,“ vysvetlil.

Údolný variant by podľa vedcov viac poškodil obce

Ochranári a vedci navyše upozorňujú, že jednotlivci a samosprávy, ktoré zverejnili svoje odvolania proti tunelovému variantu, mlčia o rizikách údolných variantov. Kým variant s tunelom Korbeľka sa ku Krpeľanom nedostane bližšie ako na asi 500 metrov, tak údolný variant by priamo križoval Šútovo, Rojkov či miestnu časť Kraľovany-Rieka, čo by znamenalo neporovnateľne tvrdšie dopady na život ľudí a rozvoj obcí. Naviac by údolný variant podľa nich ohrozil nielen chránené územia, biotopy a druhy, ale aj vodné zdroje v Kraľovanoch a Rojkove. Hrozila by tiež zvýšená nehodovosť, diaľnica by bola dlhšia a narušila by ráz tamojšej horskej tiesňavovej krajiny i rozvoj cestovného ruchu.

„Ak chceme zdarne dokončiť tento komplikovaný úsek, je zvlášť nutné sa pri rozhodovaní držať faktov a najlepších dostupných poznatkov. Zdá sa však, že niektoré osoby a samosprávy napriek zjavným faktom v prospech tunelového variantu tvrdohlavo a na úkor všetkých ostatných prevzali štafetu nezmyselného pretláčania údolného variantu, ktoré blokuje výstavbu diaľnice od roku 2005,“ uzavrel Topercer.