Výsledky britských volieb dali nádej aj Slovákom

Aktuálne na Britských ostrovoch pracuje takmer 100-tisíc Slovákov. Nádej svitla aj tým, ktorí plánovali do Británie ísť pracovať. Navyše tvrdý brexit by znamenal výraznejšie oslabenie jednak britskej, ale aj európskej ekonomiky.

Pokles by zaznamenala aj slovenská ekonomika. Keďže Briti zrejme teraz zvolia zmierlivejší tón pri rokovaniach o vystúpení krajiny z Európskej únie, je možné, že aj hrozba zavedenia nových ciel na dovážané a vyvážané tovary je už menej pravdepodobná.

Na druhej strane trhy nateraz vidia najmä chaos a neistú budúcnosť. Libra sa v piatok v reakcii na voľby oslabila z 1,155 eura za libru na 1,135. Vlani pred júnovým referendom bol kurz 1,30 eura za libru. Britská mena zohľadňuje stav a perspektívy ekonomiky, ktorá odzrkadľuje životnú úroveň. Brexit má priniesť clá medzi Britániou a EÚ.

Zmeny v prisťahovalectve plánované britskou vládou po brexite Obmedzenie voľného pohybu osôb. Cudzinci, ktorí nebudú v krajine pracovať dlhšie obdobie (6 mesiacov), môžu byť vyhostení

Poplatok pre zamestnávateľov, ktorí budú chcieť zamestnať občana z EÚ, vo výške tisíc libier ročne

Škrtanie prídavkov na deti. Británia by aj Slovákom vyplácala len toľko, koľko by dostali doma

Zahraniční študenti v Británii by boli braní ako teraz študenti mimo EÚ, ktorí v porovnaní s nimi platia dvojnásobné školné

Podľa britského denníka The Guardian by už v hre nemalo byť napríklad zavedenie poplatku pre zamestnávateľov, ktorí mali za prijatie cudzinca do zamestnania zaplatiť tisíc libier ročne. Konzervatívci, ktorí presadzovali prísnejšie opatrenia na zamedzenie príchodu migrantov do krajiny, sú teraz v značnom oslabení a nemusia byť schopní politicky presadiť rázne kroky v oblasti prisťahovalectva.

„Slabý parlament je z hľadiska trhov najhorší výsledok, pretože pred rokovaním o brexite vytvára ďalšiu neistotu,“ povedal agentúre Reuters analytik z maklérskeho prostredia Craig Erla. Podľa neho sa len ďalej skracuje už tak krátky čas na zabezpečenie dobrej dohody pre Britániu a EÚ.

Obavy vyháňali cudzincov z krajiny

Cudzinci sa v poslednom období tak obávali tvrdého brexitu a obmedzení na pracovnom trhu, že už pred konaním predčasných parlamentných volieb opúšťali krajinu. Tom Hadley zo zamestnaneckej a náborovej konfederácie REC pre agentúru Reuters povedal, že vlani z Británie podľa oficiálnych údajov o migrácii odišlo 117-tisíc občanov EÚ, o tretinu viac ako v predchádzajú­com roku.

Britským zamestnávateľom sa už teraz míňajú možnosti, ako ich miesta zaplniť. Z celkového počtu viac ako 8 miliónov prisťahovalcov v Británii je okolo 3 miliónov z EÚ. Z toho pracujúcich je viac ako 2 milióny, čo predstavuje 7 percent celkovej populácie. Každý rok príde do krajiny viac ako 300-tisíc nových prisťahovalcov.

„V prípade zrušenia voľného pohybu pracovnej sily medzi Britániou a Slovenskom by sme mohli očakávať ich návrat domov s protichodnými vplyvmi na ekonomiku. Na jednej strane sa zvýši ponuka kvalifikovanej pracovnej sily, ktorej nedostatok v súčasnosti pociťujú zamestnávatelia, na druhej strane sa môže zvýšiť nezamestnanosť. Pokiaľ by došlo k hromadnému návratu početnej skupiny Slovákov, takáto vlna môže zvýšiť tlak na rast cien nehnuteľností, ktorý už teraz znepokojuje Národnú banku Slovenska,“ povedal analytik Tatra banky Juraj Valachy.

Výpadok príjmov pocítime tak či tak

Najpriamejším vplyvom odchodu Veľkej Británie z EÚ bude bez ohľadu na to, či pôjde o tvrdý brexit, alebo nie, výpadok britského príspevku do eurofondov. Veľká Británia patrí medzi čistých prispievateľov a po jej vystúpení by tak v rozpočte EÚ priemerne chýbalo približne 10 miliárd eur ročne.

„Priamy vplyv brexitu na slovenskú ekonomiku bude veľmi malý, pričom očakávame, že Británia využije dvojročné preklenovacie obdobie na dohodnutie prístupu na spoločný európsky trh, podobne ako Švajčiarsko alebo Nórsko,“ komentoval Valachy.

Samotná príprava na brexit už stihla zamávať britskou ekonomikou. Podľa nedávno zverejnených údajov Združenia britských maloobchodníkov (BRC) vyplýva, že ľudia obmedzili nákupy. Medziročne rast spotreby klesol o 2,8 percenta a je tak najnižší od júnového referenda o brexite.

„Májový pokles rastu tržieb ukazuje na dlhodobý trend poklesu kúpnej sily,“ uviedlo vo svojej správe združenie. BRC upozornil, že nová britská vláda nesmie po odchode krajiny z Európskej únie zaviesť dovozné clá a musí uistiť európskych občanov, ktorí pracujú v maloobchode, že môžu zostať.

Tvrdé prepúšťania v Británii

Veľká Británia by podľa odhadov britského ministerstva financií mala do dvoch rokov stratiť minimálne pol milióna pracovných miest. Už teraz je podľa britského ministerstva financií jasné, že v nasledujúcich piatich rokoch príde ich štátna kasa pre brexit o viac ako 122 miliárd eur. Európske krajiny už teraz lákajú časť biznisu aj s pracovníkmi, a to najmä vo finančnom sektore.

Nové „londýnske City“ by mohlo vzniknúť v Paríži, vo Frankfurte nad Mohanom, v Berlíne, Edinburghu, Dubline či Amsterdame. Podľa skupiny TheCityUK má finančný sektor na celkovom HDP Británie podiel 11,8 percenta a podobne je na tom aj v podiele na celkových daňových príjmoch. Zamestnáva 2,2 milióna ľudí.

Podľa bývalého britského ministra financií Georgea Osborna by brexit mal britské hospodárstvo znižovať po dva roky o šesť percent oproti stavu pred brexitom. Podľa odhadu OECD odchod Británie z EÚ môže znížiť hospodársky výkon aj celej únie v roku 2018 o jedno percento a EÚ by túto stratu cítila ešte päť ďalších rokov. Aj Medzinárodný menový fond tvrdí, že brexit neobmedzí len britskú ekonomiku, ale aj ekonomiky iných štátov v rámci EÚ.