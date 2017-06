Spotrebitelia si zvykajú, že kilogram kvalitných plodov sa uprostred čerešňovej sezóny predáva po 5,50 až 6 eur. Nie je to len dôsledok tohtoročných jarných mrazov, ktoré napríklad na Záhorí obrali úrodu namiesto pestovateľov. Nové výsadby a náročná trhová úprava plodov spravili z čerešní ovocie dvoj- až trojnásobne drahšie ako citrusy.

Čerešne podobne ako jablká patria k typickým druhom ovocia, ktoré sa pestuje v miernom podnebnom pásme. Slovensko má na ich pestovanie vhodné podmienky, stále možno jedny z najlepších v Európe. Moderné technológie umožňujú minimalizovať riziká plynúce z extrémnych prejavov počasia, práve tie sa však postarali o to, že zdvihli cenu čerešní do výšky, ktorá z nich robí luxusné ovocie.

Po čerešniach je dopyt v celej Európe a práve vysoké ceny povedú k tomu, že časť produkcie zo slovenských sadov skončí v zahraničí. Autor: SHUTTERSTOCK

Intenzívnych čerešňových sadov je na Slovensku málo. Celková výmera dosahuje 180 hektárov, čo zďaleka nekryje potreby krajiny, a tak sa čerešne dovážajú napríklad z Talianska. Obchodné reťazce ich ponúkajú po 6 eur za kilogram, ale toľko stoja aj čerešne na trhoviskách od domácich pestovateľov. Napospol ide o drobných producentov.

„Máme len tri vysoko intenzívne sady a tie pochopiteľne nemôžu zásadným spôsobom ovplyvniť ceny na slovenskom trhu, tobôž keď mráz poškodil čerešňové sady tohto roku v celej Európe,“ povedal šéf Ovocinárskej únie SR Marián Varga. Povedal, že po ovocí je dopyt v celej Európe a práve vysoké ceny povedú k tomu, že časť produkcie zo slovenských sadov skončí v zahraničí, kde sú solventnejší spotrebitelia ochotní zaplatiť za čerešne viac.

Prečo ovocie dražie

Tento rok potvrdil, že pri založení čerešňového sadu nestačí len vysadiť ovocné stromy. Súčasne s nimi treba budovať drahú protimrazovú závlahu, zakryť celý sad sieťami, ktoré ochraňujú stromy proti ľadovcom, a súčasne fóliou, zabraňujúcou kontaktu plodov s dažďovými kvapkami, aby plody nehnili a nepraskali. Nečudo, že investícia do čerešňového sadu potom vyskočí v prepočte na jeden hektár až na 70-tisíc eur. Na porovnanie, založenie jedného hektára jabloňového sadu vychádza na 50-tisíc eur a kôstkovín na 30-tisíc eur.

Z tohto pohľadu sa potom do iného svetla dostáva aj podpora pre mladých a malých farmárov, od ktorých sa očakáva, že by mohli rozhýbať slovenské ovocinárstvo. Na program dňa sa tak s veľkou naliehavosťou tlačí potreba združovania ovocinárov do väčších celkov, aby si mohli vôbec veľké investície dovoliť. Dlhodobá prax však ukazuje, že pre poľnohospodárske Slovensko sú skôr typické odstredivé sily než tie, čo vedú k zjednocovaniu.

Pritom založenie sadu je iba prvým krokom. Tým ďalším je pozberová úprava. Na Slovensku v tejto chvíli možno na prstoch jednej ruky spočítať ovocinárov, ktorí dokážu ako ovocinári v Dunajskej Lužnej čerešne po zbere schladiť na pozberovej linke studeným kúpeľom na 4 stupne Celzia a vytvoriť tak podmienky na dlhšie skladovanie a distribúciu ovocia rozložiť povedzme až na celý mesiac. Takto dnes funguje moderná výroba ovocia, ktorú požadujú veľké obchodné systémy. Tá je však u nás v plienkach.

Rozumom pohol mladý ovocinár Emil Schultz vo Dvoroch nad Žitavou, ktorý nič neponechal náhode pri pestovaní jahôd, jabĺk, broskýň a tiež čerešní. V mladom päťročnom sade očakáva na ploche desať hektárov takmer stopercentnú úrodu. Riziko mrazov eliminoval Schultz už dobrým výberom polohy. Čerešne rastú na svahu, z ktorého jarný mráz „stečie“. Pravda, tohto roku úrodu istil tiež tisíckami parafínových sviečok, ktoré zapaľovali pracovníci sadu počas studených aprílových a májových nocí. Sviečky sa postarali o to, že náklady na dopestovanie čerešní na hektár vyskočili o 4-tisíc eur.

Zákazníci financujú pestovateľa

Schultz začal budovať nový typ vzťahov so svojimi odberateľmi. Oslovil tisícky svojich klientov, aby mu pomohli predfinancovať protimrazovú ochranu. Vydal poukážky – akcie na budúcu úrodu ovocia, ktoré napríklad pri jahodách mali hodnotu 1,60 eura. Čo akcia, to kilogram jahôd v rámci samozberu. Kým pre bežného oberača bez poukážky stojí kilogram jahôd teraz 2,20 eura, partneri, čo investovali do svojho ovocinára, ich majú po 1,60 eura.

Dvorský ovocinár súčasne začal rozvíjať predaj ovocia cez e-shop. Vlani sa osvedčil pri broskyniach, ktoré si ľudia objednávali počas zimného obdobia. Keď ovocie dozrie, firma ho potom v sezóne dopravuje svojim zákazníkom. Pri čerešniach tento typ obchodu Emil Schultz ešte nemá detailne premyslený, ale nezavrhuje ho.