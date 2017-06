Nemecko chce mať pod palcom banky aj lieky presťahované z Londýna

Nemecko sa usiluje o to, aby sa po odchode Veľkej Británie z Európskej únie stalo sídlom Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) a Európskej agentúry pre lieky (EMA), ktoré sú v súčasnosti v Londýne.

Hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert uviedol, že jeho krajina požiada, aby sa EMA presunula do Bonnu, v ktorom už teraz pôsobí niekoľko medzinárodných agentúr. Európsky úrad pre bankovníctvo, ktorý je regulátorom bankového sektora v EÚ, sa podľa Seiberta v prípade úspechu nemeckej žiadosti presťahuje do Frankfurtu, v ktorom má sídlo Európska centrálna banka.

Hovorca nemeckej vlády novinárom povedal, že o presnej procedúre presunu by sa mohlo rozhodnúť na stretnutí lídrov Európskej únie, ktoré sa uskutoční tento mesiac. Seibert však nevedel odpovedať, ktoré ďalšie krajiny žiadajú o to, aby tieto dve agentúry sídlili na ich pôde. Veľká Británia plánuje z Európskej únie odísť do marca 2019.

Záujem o presun Európskej agentúry pre lieky na svoje územie má aj Slovenská republika. Požiadal o to ešte v apríli premiér Robert Fico v liste predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi a predsedovi Európskej komisie Jean-Claudeovi Junckerovi. Slovensko sa spolieha na to, že rozhodnutie o presídlení agentúr EÚ by malo zohľadniť závery Európskej rady z rokov 2003 a 2008, podľa ktorých majú prioritu dostať členské štáty bez agentúry EÚ.