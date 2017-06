Poliakov straší Macron, obávajú sa protekcionizmu

K ochranárskym tendenciám Francúzsko by sa mohlo pripojiť Nemecko aj ďalšie krajiny Európskej únie, len aby podporili Macrona proti „populistom“, povedal v Berlíne námestník poľského ministra zahraničia Konrad Szymański.

Macron, ktorý sa ako centristický liberál stal v máji prezidentom, čoskoro po svojom nástupe vyzval k vypracovaniu „ochranného programu“ pre EÚ. Ten by zahŕňal zákon „Buy European“ (kupuj európske), ktorý by odmietol prístup k verejným zákazkám v krajinách EÚ firmám, ktoré nevyrábajú aspoň polovicu produkcie na území únie. Vyrukoval tiež s návrhom reguláciou, ktoré by mimoeurópskym subjektom bránili kupovať „strategicky významné“ spoločnosti.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová minulý mesiac vyhlásila, že je Macronovým návrhom otvorená. Podľa nej by takáto politika viedla k vytvoreniu platformy pre krajiny EÚ a ich zahraničných partnerov.

„Nechceme platiť za Macronovo víťazstvo,“ citovala Szymańského agentúra Reuters. Námestník tým narážal na diskusie, v ktorých sa ozývajú návrhy, aby vlády v EÚ bojovali proti všeobecne rastúcemu populizmu ústupkami voči populizmu v obchode, to znamená aby uzatvárali niektoré svoje trhy. Donedávna bola pritom EÚ na čele s Nemeckom hlavným odporcom ochranárskej rétoriky amerického prezidenta Donalda Trumpa, často označované za populistickú.

„Najväčšie obavy nám pôsobí budúci vývoj jednotného trhu EÚ,“ povedal Szymański. Poukázal pritom na to, že stále nie je hotový jednotný trh v službách a digitálnej ekonomike.